Tomás Holder reveló qué hará con el dinero de Gran Hermano 2022: "La verdad es que..."

Apenas se conoció la eliminación de Tomás Holder, el participante se volvió tendencia en Twitter donde los usuarios celebraron entre comentarios y memes.

Y otros se pusieron contentos porque el hombre que fue a buscar oro y millones se fue con mucho menos dinero del que pretendía. La información surgida del seno del programa indica que cada competidor recibirá 180.000 pesos por semana dentro de la casa.

Desde que pisó la casa, Holder dejó en claro que "yo acá no vengo de vacaciones. Vengo a jugar, pero sobre todo a ganar". Cuando lo nominaron, además, se mostró satisfecho con la chance de "ser evaluado por la gente. Si quieren que me quede, me quedó. SI prefieren que me vaya, me voy".

Y en diálogo con PrimiciasYa, Tomás contó aún no cobró el dinero de Gran Hermano 2022 aunque aclaró que "la verdad es que no me hace falta, no me interesa el dinero. Hoy mi prioridad es otra".

tomas holder 1.jpeg

La confesión de Tomás Holder de Gran Hermano 2022: "Vendí videos porno míos"

A sólo dos días de abandonar la casa de Gran Hermano 2022, Tomás Holder visitó el piso de LAM (América TV), y reveló detalles íntimos de su intimidad, que incluye la venta de videos sexuales suyos.

"Vendiste algún videito porno?", le peguntó Yanina Latorre, a lo que sin dudar respondió "Sí", y reafirmó "See, obvio", asegurando que cobraba unos cinco mil pesos, a su edad de tan sólo 18 años.

"¿Facturaste mucho?", le preguntó el conductor, y entre risas el joven rosarino aseguró que lo hacía porque era chico, y sólo para divertirse, e incluso dio detalles de cómo cobraba sus honorarios.

Muy honesto, Tomás Holder mantuvo un mano a mano con Ángel de Brito que marcó picos de 5.0 puntos de rating, donde respondió a todo, y hasta se defendió de las acusaciones de incesto contra su madre, presente en la entrevista desde un móvil.