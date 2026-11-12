Se conoció el afiche oficial de La escena prohibida, la nueva ficción con Marcela Kloosterboer 

Con una trama que combina suspenso, drama y situaciones inesperadas, La escena prohibida buscará mantener la atención de los espectadores desde el primer episodio.

La gran novedad es que la producción ya dio a conocer su afiche oficial, un nuevo paso en la campaña de lanzamiento de la ficción que tiene a Pamela David a cargo de la producción general.

El proyecto es una realización de SDO Entertainment / The Eleven Hub, que apuesta por una historia especialmente desarrollada para el formato vertical, una modalidad que viene ganando terreno entre las nuevas producciones audiovisuales.

A diferencia de las ficciones televisivas tradicionales, este tipo de contenido está diseñado para disfrutarse principalmente desde dispositivos móviles, con episodios adaptados a una experiencia de visualización más dinámica.

La propuesta representa una nueva apuesta por la ficción nacional, con figuras reconocidas de la televisión y una narrativa que buscará conquistar tanto al público tradicional como a las nuevas audiencias digitales.

Además, se confirmó que América TV emitirá próximamente un adelanto de La escena prohibida, que permitirá conocer las primeras imágenes de la historia y comenzar a descubrir el universo de sus personajes.

Dónde se podrá ver La escena prohibida, la ficción protagonizada por Marcela Kloosterboer

Si bien todavía no se anunció una fecha exacta de estreno, ya se sabe que la serie completa estará disponible próximamente en @hacela.shorta, el espacio digital elegido para presentar esta nueva producción.

La participación de Marcela Kloosterboer despierta especial interés, ya que la actriz cuenta con una extensa trayectoria en la televisión argentina y ha protagonizado numerosas historias que conquistaron al público.

Su regreso a la ficción, acompañada por un elenco de reconocidas figuras y con Pamela David al frente de la producción general, es uno de los principales atractivos del proyecto.

De esta manera, La escena prohibida avanza hacia su lanzamiento con la presentación de su afiche oficial y la confirmación de que el público podrá disfrutar muy pronto de un primer adelanto por América TV.

Una historia de secretos, misterio y drama que se prepara para desembarcar en un formato diferente y que promete mantener la intriga desde el comienzo.