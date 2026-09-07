Finalizó el rodaje de "La escena prohibida", la nueva microserie vertical protagonizada por Marcela Kloosterboer

Secretos, vínculos familiares y revelaciones se entrelazan en una trama donde cada episodio suma una nueva pieza a un misterio que mantendrá al espectador atrapado .

Además de Marcela Kloosterboer, el elenco cuenta con la participación de Luis Ziembrowski, Francisco Andrade, Agustín Sullivan, Luisa Vila, Ana Pauls, Laura Novoa, Faustina Dionisi y Guadalupe Benante, entre otros talentos.

Un rodaje con anécdotas

Como suele suceder en un rodaje, detrás de una producción de estas características también quedan algunas historias para el recuerdo.

Uno de los momentos más comentados ocurrió durante una jornada de grabación en América, cuando Luis Ziembrowski decidió hacer una de las suyas y se tiró sobre una mesa como si estuviera lanzándose de cabeza a una pileta.

El movimiento hizo tambalear toda la mesa y terminó con Luis en el piso, ante la sorpresa del equipo y un pequeño “drama” que, afortunadamente, no pasó a mayores.

Fiel a su humor, apenas terminó la escena, Luis le dijo a Santi: “¡No, no, descontámelo del sueldo!”, convirtiendo el accidente en una de las anécdotas más recordadas del rodaje.