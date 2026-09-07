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Finalizó el rodaje de "La escena prohibida", la nueva microserie vertical protagonizada por Marcela Kloosterboer

La actriz se pone al frente de una innovadora microserie en formato vertical que acaba de finalizar sus grabaciones y promete sorprender con una historia pensada especialmente para el consumo desde dispositivos móviles.

7 sept 2026, 13:00
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Finalizó el rodaje de "La escena prohibida", la nueva microserie vertical protagonizada por Marcela Kloosterboer

Finalizó el rodaje de “La escena prohibida”, la nueva microserie de ficción en formato vertical protagonizada por Marcela Kloosterboer, que tendría su estreno a fines de octubre.

La producción contará con 38 capítulos y, como parte de su estrategia de lanzamiento, América y sus plataformas digitales emitirán en exclusiva capítulos como adelanto de la ficción. Luego, la historia podrá verse completa en Shorta, plataforma especializada en contenidos premium de formato vertical.

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Producida por The Eleven Hub, unidad de negocio especializada en formatos verticales premium de SDO Entertainment, “La escena prohibida” combina thriller, misterio y drama y está protagonizada por Marcela Kloosterboer.

La historia sigue a Miranda, una joven que borró de su memoria un recuerdo capaz de destruir a su familia y poner en riesgo la empresa por la que su madre dio la vida. Cuando alguien comienza a devolverle fragmentos de ese pasado que eligió olvidar, Miranda deberá enfrentarse a una verdad que puede cambiarlo todo.

Secretos, vínculos familiares y revelaciones se entrelazan en una trama donde cada episodio suma una nueva pieza a un misterio que mantendrá al espectador atrapado .

Además de Marcela Kloosterboer, el elenco cuenta con la participación de Luis Ziembrowski, Francisco Andrade, Agustín Sullivan, Luisa Vila, Ana Pauls, Laura Novoa, Faustina Dionisi y Guadalupe Benante, entre otros talentos.

Un rodaje con anécdotas

Como suele suceder en un rodaje, detrás de una producción de estas características también quedan algunas historias para el recuerdo.

Uno de los momentos más comentados ocurrió durante una jornada de grabación en América, cuando Luis Ziembrowski decidió hacer una de las suyas y se tiró sobre una mesa como si estuviera lanzándose de cabeza a una pileta.

El movimiento hizo tambalear toda la mesa y terminó con Luis en el piso, ante la sorpresa del equipo y un pequeño “drama” que, afortunadamente, no pasó a mayores.

Fiel a su humor, apenas terminó la escena, Luis le dijo a Santi: “¡No, no, descontámelo del sueldo!”, convirtiendo el accidente en una de las anécdotas más recordadas del rodaje.

     

 

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