Se conoció el duro parte médico sobre la salud de Jorge Lanata: "Delirio y desorientación"

"Hay un nuevo parte médico y mañana va a ser el traslado", comenzó diciendo Ángel. "Entre las 8 y las 9.30, finalmente va a Santa Catalina, porque en el CIAREC, donde lo querían mandar, no hay lugar, no lo pueden recibir, y al Fleni tampoco puede ir porque no hay asistencia respiratoria mecánica que es lo que él necesita", detalló Yanina.