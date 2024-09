Fuerte interna por quién sucede a Jorge Lanata en Mitre: el llamado del Negro Oro y la súplica a Eduardo Feinmann

Laura Ubfal contó que el que se postuló él mismo para ser el reemplazo de Jorge Lanata en radio fue el Negro Oro: "Mitre no quiere que se hable de una renovación pero la fecha en que se anuncia la nueva programación siempre es en febrero ya que en enero se toman vacaciones", comenzó.

"¿De quién es muy amigo Eduardo Feinmann? De Oscar González Oro, fórmula que fue exitosa muchos años en radio", agregó la periodista.

A lo que Pampito sostuvo al respecto: "El Negro Oro llamó él (a la radio) pero Mitre está interesado en Jony Viale y le pidieron a Feinmann si podía tomar un café con él (ya que están enemistados), a lo que Feinmann respondió: 'de ninguna manera'".

"' Si entra Jony Viale, yo me voy', advirtió. Está enfurecido", añadió Guido Zaffora sobre la terminante respuesta del conductor a las autoridades de Mitre.

Y Pampito explicó: "Entre algunos compañeros no gustó la actitud del Negro Oro de llamar él a la radio, es su manera de ser".

Negro González Oro

Se supo dónde hará Jorge Lanata su rehabilitación y cómo sigue la interna familiar

Mientras Jorge Lanata continúa internado en el Hospital Italiano (está desde el 14 de junio), las rispideces entre su esposa Elba Marcovecchio y su hija Bárbara Lanata crecen día a día.

En Intrusos, América Tv, el ciclo conducido por Flor de la V, la panelista Josefina Pouso detalló sobre la salud del periodista: "Siguió con fiebre en el día de hoy, creían que podía ser algo respiratorio y por eso estaba con asistencia respiratoria, pero no significa que esté intubado".

Y confirmó: "A las 13 horas hubo junta médica y finalmente se decidió por el Ciarec en Núñez, clínica de internación aguda en rehabilitación y cirugía. Todavía no se va a hacer el traslado".

"Me dicen que Elba no quiere trasladarlo. Sin embargo, ella dijo que lo que digan los médicos y lo que decidan sus hijas se va a hacer. Hay que esperar que él se estabilice y no vuelva a levantar temperatura", comentó la comunicadora.

Luego, Karina Iavícoli informó: "La fiebre se la pudieron parar con los medicamentos. Hubo buena recepción. Fue el doctor (Pablo) Rafaelle. Gente cercana a Lanata me pidió que diga expresamente cuánto se hacen cargo las hijas de él. Les duele que quede instalado que solo la que va y se hace cargo es Elba".

"Las chicas no quieren hablar todavía, quieren esperar a que su papá se recupere y esté bien de salud para ahí sí salir a hablar. Les duele un montón a ellas, la familia y los amigos y a la gente que trabaja con él", agregó.