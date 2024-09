Qué dice el nuevo parte médico sobre la salud de Jorge Lanata

En cuanto al parte, el mismo expresa: "El paciente Jorge Ernesto Lanata continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires. Evoluciona estable, permanece con encefalopatía multicausal, con leve mejoría progresiva de la misma”.

“En el día de ayer presentó un episodio febril sin descompensación hemodinámica, con sospecha de nueva infección urinaria. La función renal permanece estable. Continúa con rehabilitación respiratoria y neuromuscular con buena tolerancia", continua.

Por último, señala: "Permanece con el retiro progresivo del soporte ventilatorio, con ventilación espontánea durante el día y de soporte parcial nocturno. Por el momento el paciente permanecerá internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de este hospital".

parte médico Jorge Lanata 4 de septiembre

Bárbara, la hija de Jorge Lanata, expuso la feroz interna con Elba Marcovechio: "No va al hospital"

Desde la puerta del Hospital Italiano, donde Jorge Lanata lleva internado hace casi 80 días, Alejandro Guatti informó este martes desde el móvil de Intrusos (América TV) que "mañana no se realizará el traslado del periodista como se había especulado recientemente y después del parte médico compartido por Elba Marcovecchio", dejando entrever que la abogada y las hijas del periodista no se estarían poniendo de acuerdo.

"Y también la noticia es que Elba está hablando con las hijas del periodista y los médicos para evaluar las condiciones del posible traslado", sumó el periodista del ciclo conducido por Flor de la V. Fue allí cuando Karina Iavícoli intervino remarcando que por estas horas "se está considerando la posibilidad de trasladar a Jorge Lanata al centro Fleni de Escobar, donde ya estuvo internado en 2019 por un episodio similar".

Así como remarcó que "hoy se llevará a cabo una junta médica para evaluar el estado actual de salud de Lanata y determinar los próximos pasos. La prioridad sigue siendo la salud del periodista y asegurar que reciba el mejor cuidado posible durante este proceso", concluyó Karina.

Embed

En ese momento fue cuando Guido Záffora recibió en pleno vivo un mensaje de Bárbara Lanata, quien echó por tierra la serie de especulaciones y confirmó el duro enfrentamiento que ella y su hermana mantienen con Marcovecchio. "Es obvio que no nos llevamos bien. Yo el domingo me la crucé en el hsopital y le pedí hablar [pero] ella no quiso. Ella no va al hospital para no vernos", leyó el intruso desde su teléfono celular las declaraciones de la hija del periodista.

En tanto, del otro lado de la mesa de trabajo Pablo Layus leyó la contundente respuesta de Elba Marcovecchio sobre la posturas de las hijas de su marido para con ella: "Te juro que es injusto lo duros que están siendo conmigo. Lo único que hice mal, fue enamorarme de él y que nos casáramos. Le llevé amor a su vida y cuidado, él volvió a ser feliz", confirmando así la declarada guerra entre las mujeres del conductor de Lanata Sin Filtro (AM790).