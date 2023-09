Se conoció el motivo del distanciamiento entre Paula Chaves y Sabrina Rojas

Lo cierto, es que en una época, Ximena, Gustavo, Paula, Pedro, Sabrina y Luciano, habían formando una linda amistad y organizaban encuentros con gran frecuencia. Sin embargo, poco a poco distintos motivos los fueron distanciando.

" En medio de todo esto también aparecen Sabrina Rojas y Luciano Castro. El otro día nosotros recordábamos que alguna vez contamos que hubo problema entre Paula y Sabrina porque una le había prestado a otra el SUM de su casa para un festejo y no había pagado los gastos que ameritaba ese lugar”, comentó el conductor Adrián Pallares.

“No sé, la verdad que eso no lo sé. Son cosas que prefiero no contar y prefiero no acordarme", deslizó entonces Ximena cuando el periodista le consultó si tenía mas detalles al respecto.

Ximena Capristo reveló el polémico motivo que distanció a Gustavo Conti de Pedro Alfonso

Inesperadamente Ximena Capristo recordó el escandaloso distanciamiento de su marido Gustavo Conti, del actor y productor Pedro Alfonso y su mujer Paula Chaves de un momento para el otro hace ya viarios años.

En su lugar de angelita invitada por estas semanas en LAM (América TV), Capristo admitió el motivo escandaloso que alejó a los chicos que habían sabido construir una amistad, más allá de lo laboral que los tuvo justos sobre las tablas. “Maltrató a mi marido. Gustavo volvía angustiado por todo lo que le hacía Pedro. Él no entendía nada”, aseguró sin pelos en la lengua.

Pero claro que también apuntó contra la modelo, con la que Ximena mantenía una relación muy cercana antes de esta tensa situación. Así, la tildó de falsa y de hablar mal de Luciano Castro y Sabrina Rojas, quienes formaban parte del núcleo de amigos por ese entonces: “Paula me hablaba mal de mis amigos. No me gustaba ese manoseo. Era raro”.

Ante la sorpresa de los televidentes por sus declaraciones, desde Twitter instalaron un debate donde la trataron de mentirosa. “Querés ensuciarlos”, “Peter no maltrata ni a una mosca”, “Decís eso porque él sigue trabajando en teatro y Conti no”, “Buscate un quilombo honesto”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en la cuenta @elejercitodelam.