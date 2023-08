La terminante postura de Paula Chaves ante una posible reconciliación con Zaira Nara

En ese sentido, el periodista Alejandro Guatti le recordó las palabras de Zaira Nara, donde aseguró que en un futuro esto sería anécdota, y le preguntó si sentía lo mismo.

"No lo se, me dolió mucho. Siento que también se le pone demasiada a carga al decir la pelea, y es la vida misma. Uno va creciendo y de repente en una etapa de tu vida compartís vínculo con una persona y después te alejas”, respondió la modelo dejando en claro que no comparte el pensamiento.

“Obviamente pasó algo y son cosas nuestras que no voy a decir. No hubo enojo, pero no quiero seguir en el retruque de yo le dije y ella me dijo”, cerró.

El palito de Zaira Nara a Paula Chaves al hablar de su relación con Facundo Pieres

A nueve meses de haberse mostrado en público en Punta del Este con Facundo Pieres, la modelo y conductora Zaira Nara confirmó que se separó del reconocido polista.

Durante el tiempo que estuvieron juntos se habló mucho de ellos en los medios. La hermana de Wanda fue cuestionada por iniciar un romance con el hombre que fue pareja de su amiga, Paula Chaves, hace 13 años.

Este lunes, en una nota con Intrusos, América TV, Zaira Nara se refirió -como nunca antes- a su vínculo con la mujer de Pedro Alfonso. "Me llené de un montón de opiniones erradas. Se dijo: 'que mal esto', 'que mal lo otro', cuando la única persona que tenía que opinar dijo: 'está todo bien'", sostuvo.

La modelo y conductora recordó que, antes de iniciar su relación con Facundo, tuvo una conversación privada con Paula. "El otro día lo conté, que con la primera que hablé fue con Paula, porque sentía que se estaba haciendo una bola enorme y estaba bueno que se sepa", señaló.

Zaira remarcó que fueron varias las charlas con Paula e indicó que siempre fue frontal sobre su situación sentimental con Facundo. "Tuvimos miles de charlas con Paula", resaltó.

La hermana de Wanda dijo también que, si su colega está distancia o molesta con ella, debe ser por otro motivo y no por lo que fue su vínculo con el polista. "Debe ser otra cosa o el enojo y ya está. El otro día hablé (con LAM) porque me agarraron verborrágica y sentía que tenía que dejar de ser políticamente correcta. A veces, por ser tan correcto te terminás perjudicando vos. Esto ya es un tema terminado", enfatizó.

Al finalizar, Zaira dejó abierta la posibilidad para un acercamiento con Paula. "Tendremos una próxima charla cuando esto esto haya pasado. Nos vamos a reír y decir: 'que pavada todo eso'", concluyó.