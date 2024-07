La exorbitante suma de dinero que Furia de Gran Hermano le exigió a Telefe para renegociar su contrato

"¿Está enojado Telefe?", le preguntó uno de los panelistas a Smith. “Yo no escuché nada. Escuché cierto enojo con Cata (Gorostidi) por todas las cosas que estuvo diciendo”, comentó la presentadora.

"¿Sabés cómo te vas a dar cuenta si están enojados? Si no le extienden el contrato, es la forma de los canales de mostrar su enojo", aseguró uno de los panelistas.

“Cuando la conocí me pareció amorosa, encantadora”, dijo Smith sobre la actitud de Furia. Y agregó: “Pero evidentemente ese costado violento que mostró en la casa, en determinadas notas también lo demuestra”.

¡Se hizo realidad! Furia y Licha Navarro sellaron su amor en un romántico encuentro

Furia fue sin dudas una de las principales protagonistas de la última edición de Gran Hermano (Telefe), y una historia que cautivó a su público fue su shippeo con Licha Navarro, al cual sus fanáticos llamaron “Furicha”.

Si bien en último tiempo que compartieron juntos ambos tuvieron una convivencia de amor - odio, hoy los dos jugadores se encuentran fuera de la casa y decidieron hacer una boda de mentira y así sanar los conflictos que tuvieron en algún momento.

La misma fue transmitida en por streaming en Se Picó (Republica Z) y fueron Laura Ubfal y Gastón Trezeguet quienes oficiaron la celebración.

"El momento que yo me llevé bien con Furia para mí fue de los más graciosos que tuve dentro de la casa. Yo creo que este GH no hubiese estado a la altura de lo que fue sin ella", comenzó diciendo el joven.

Y completó: "Fue la gran protagonista, pese a quien le pese. Esa relación amor odio que tuvimos dentro de la casa fue real y afuera yo creo que vamos a ser grandes amigos. Gracias por destruirme psicológicamente en el juego."

Por su parte, Juliana mostró su costado mas sensible y declaró: "A penas abrí las puertas de la casa lo primero que vi fue la sonrisa de Licha y cuanto me fui también. Lo único que me importa es verlo feliz".

"Gracias por esta boda. Ven algo entre nosotros que yo no veo y me equivoqué. Te eliminé. Me enamoré de otro pelot... y en realidad era por acá", finalizó la entrenadora.