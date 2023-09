Se conoció el terrible motivo por el que Mariana Nannis está en guerra con sus hijos

Embed

“Los quiere dominar a todos”, afirmó, tajante, y señaló que Mariana comienza a mover sus fichas para intentar manejar a Alex y Charlotte o para oponerse a alguna de sus decisiones. “Te quiere dominar. Cuando se le van de las manos ciertas cosas…”, remarcó.

Gonzalo indicó que lo que más le duele a su hermana es la relación de Alex con Melody Luz, la madre de su hija, Venezia. “Alexander ya formó una familia y se la tiene que bancar. No le gusta la mujer de nadie. No le gustaba mi primera exmujer, no le gustaba la segunda. A ella no le gusta nadie”, exclamó.

Por último, el hermano de la mediática culminó con una frase tajante, que seguramente le traerá problemas. "No está bien de la cabeza, lo digo en serio", finalizó.

Alex Caniggia entró a Gran Hermano España e hizo una dura confesión sobre sus padres

Hace unos días, Alex Caniggia ingresó a la casa de Gran Hermano Vip, que se está llevando a cabo en España y puede verse en la señal Telecinco.

Con compañeros de competencia cantantes, bailarines, influencers, modelos, actores y periodistas populares en la madre patria, desde el video presentación Alex ya mostró su conocido desparpajo, su ego bien puesto y sus ganas de ir por todo en una tierra donde los Caniggia han vivido mucho tiempo, si bien desde las redes sociales muchos españoles se preguntaron de quién se trataba ese personaje de particulares dientes tan blancos y enormes.

“Creo que de tu padre hace tiempo que no escuchas consejos”, se oyó entonces el comentario al hueso de la conductora ya de entrada, que Alex no dudó en responder fiel a su estilo sin filtro. “Sí, con mis padres estoy peleado a muerte. Después voy a contar la historia en la casa así toda la gente lo sabe”, disparó Caniggia anunciando así que ventilará una vez más las intimidades de su escandalosa familia.

Mientras tanto, su pareja Melody Luz y la beba de ambos ya de dos meses -Venezia- se quedaron en Buenos Aires desde donde le harán el aguante. Así lo hizo saber la bailarina desde sus Instagram Stories con el video promocional con el que el reality presentó a Caniggia y un tierno mensaje: “Mi loquito se fue a conquistar España. Amor y apoyo por acá sobran”.