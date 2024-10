Se conoció la exorbitante cifra que tendría que pagar Susana Giménez para entrevistar a Shakira

"Susana la quiere tener sí o sí, y parece que la empresa internacional banca la movida. Están viendo si lo hacen vía satélite", agregó. Inmediatamente Monti y los panelistas adivinaron que se trataba de la cantante colombiana.

"Susana quiere que esté en el piso y que haga el show. Y la movida de traerla en un avión privado, solamente, sin hablar de cachet ni nada, cuesta 250 lucas”, reveló Descalzi.

“Quizás para esta empresa que se encarga de los vuelos y demás, tomando en cuenta la repercusión en América que tiene el programa de Susana y teniendo en cuenta que en marzo está previsto la serie de shows de Shakira en la República Argentina, quizás se alianzan y hacen un fondo común y la traen junto con Telefe”, opinó Monti sobre la posible entrevista.

“El canal quiere ser sponsor de la cantante. Están negociando eso. Eso viene muy avanzado y es posible que se concrete. Les digo porque esto es de las últimas horas. Ella además quiere otro artista internacional que vive en Miami, que también están viendo de qué manera traerlo. Es decir, Susana quiere apuntar muy alto. Yo no sé si está sintiendo que puede ser esta su última temporada”, detalló Descalzi.

El problema de salud de Licha, el nuevo Susano, por el cual podría ser operado de urgencia

Una de las novedades que tuvo la nueva temporada del programa de Susana Giménez fue la incorporación de Lisandro “Licha” Navarro, exparticipante de Gran Hermano 2023, como uno de sus “Susanos”, los clásicos asistentes de la diva.

Y desde que está trabajando con la animadora de Telefe, Licha siempre ha sido noticia. Y en las últimas horas, el Susano le contó a PrimiciasYa que podría ser operado de urgencia en las próximas horas tras un fuerte golpe que recibió en uno de sus brazos en medio de su participación de "La gran pelea", evento de boxeo con famosos e influencers que se desarrolló el domingo en el Gran Rex donde estuvo también L-Gante.

"Me tengo que hacer una resonancia para saber si me tengo que operar de urgencia", comenzó diciendo Licha en diálogo con este portal.

Y luego detalló: "Ayer en la pelea, en el primer round, recibí una piña en el biceps que me cortó el tendón e igual seguí peleando con el tendón cortado. Tengo un desgarro en el bicep y uno en el antebrazo izquierdo".

"Y si se me cortó el tendón, me tengo que operar de urgencia. Ahora me harán una resonancia y no sé cuánto tiempo tendré que estar con esto", cerró Licha.