Yanina Latorre reveló la mayor obsesión de Wanda Nara que perjudica a Mauro Icardi: "Quiere que..."

En A la Barbarossa, Yanina Latorre sorprendió con sus declaraciones sobre la mediática número uno, Wanda Nara.

14 oct 2025, 13:20
Durante una entrevista en el programa A la Barbarossa, Yanina Latorre habló sin filtros sobre cómo quedó su vínculo con Wanda Nara tras años de cruces mediáticos. La panelista fue una de las voces más activas durante el escándalo que involucró a Wanda, Mauro Icardi y la China Suárez, y sus opiniones públicas marcaron fuertemente la relación con la empresaria. Aunque muchas de sus revelaciones generaron conflictos, especialmente con la actriz, su ida y vuelta con Nara nunca dejó de estar bajo la lupa del espectáculo.

Según contó, la relación atraviesa altibajos constantes. Yanina reveló que la mediática la bloqueó en redes sociales, aunque eso no impide que se crucen con cordialidad cuando coinciden en eventos públicos. Durante la charla, la presentaron como “la lengua más filosa de la televisión” y le preguntaron directamente en qué términos está hoy con la conductora. Allí fue tajante al describir cómo interpreta las actitudes de la empresaria: "Tengo épocas con Wanda, ahora me tiene bloqueada en las redes pero me saluda bien. Cuando no la defendes se ataca, necesita que hables bien de ella. No entiende que me cae bien, creo que es una buena persona, pero hay cosas con las que estoy de acuerdo y otras con las que no, y eso no lo entiende. Ella quiere que le chupen las medias, y conmigo que no cuente".

A lo largo de la entrevista, la angelita explicó qué es lo que más incomoda a la conductora cuando se habla de su vida privada. Puso como ejemplo el vínculo de Wanda con Martín Migueles y sostuvo que su postura crítica molesta cuando no coincide con lo que la mediática espera: "Ella se enoja cuando no estoy de acuerdo con lo que hace, quiere que critique a la China y a Icardi, pero si está con este novio turbio Migueles yo lo digo. Ella quiere que defienda todo lo que hace y ataque todo lo que hace Icardi, y hay cosas que hace él que me parecen bien y otras que me parecen mal".

También contó que recientemente se cruzaron en los premios Martín Fierro y, pese al bloqueo virtual, intercambiaron saludos y bromas. Según Yanina, el comportamiento estratégico de la empresaria no es casual: "Es muy viva, no es de esas famosas que tienen un odio. Yo laburo de hablar del otro y Wanda como mediática te da data y rating, es viva, sabe cuándo pelear y cuando no. Y cuando te da data pretende que comas de su mano. Hay días que me aburre".

De esta forma, dejó en claro que su relación con Nara está marcada por momentos de cercanía y distancia, atravesada por los intereses mediáticos de ambas. Reconoció que la considera inteligente y funcional al espectáculo, pero remarcó que el conflicto aparece cuando no recibe una defensa incondicional de su parte.

¿Qué dijo Yanina Latorre del viaje de Wanda Nara a México?

A menos de diez días de haber regresado de Estados Unidos, Wanda Nara volvió a subirse a un avión para viajar a México y continuar con las grabaciones de la segunda temporada de Love is Blind (Netflix) junto a Darío Barassi, y Yanina Latorre no dudó en criticarla.

En medio de su batalla judicial y mediática con Mauro Icardi por la crianza y el tiempo compartido con sus hijas, Francesca e Isabella, donde se opone terminantemente a que estén con su padre en Estambul, surgió una nueva polémica. El comentario generalizado es que ella tampoco comparte el día a día con las nenas, lo que encendió las críticas.

Frente a este escenario, Latorre fue tajante al expresar su opinión sobre el accionar de la empresaria. “Ella dice que va a trabajar porque mantiene a sus hijos. A ver, no es la misma mina que va todos los días a un laburo y cobra un sueldo para parar la olla”, comenzó diciendo en su programa radial en El Observador. Y agregó: “Las chicas no ven al padre y ella, últimamente, ya fue a Los Ángeles, a México, y ahora se vuelve a ir. Las nenas no están con la mamá ni el papá. No están con nadie. Las deja con la amiga porque Zaira Nara está laburando y tiene su vida, sus hijos”.

Su crítica también apuntó a la organización familiar. “La madre está en Europa, las deja con Don Nara, que estaba peleada a muerte y es todo flojo de papeles. ¿No se puede quedar un tiempo acá?”, lanzó, dejando la pregunta abierta.

Si bien reconoció la relevancia del contrato con la plataforma, volvió a cuestionar lo que considera traslados prescindibles. “Lo de Love Is Blind lo entiendo, tiene un contrato con Netflix, pero ¿quién cuida a esas chicas y a los tres nenes? Son muy chiquitas”, insistió.

Para cerrar, Latorre remarcó que la situación es aún más delicada por la distancia de ambos padres de los cinco hijos de Wanda, instalados en distintos puntos del mundo. “Maxi López está en Europa. Las nenas están con ese problema de que no ven al papá, que pide la restitución, que están expuestas, tienen que empezar terapia, está el Ministerio Público Tutelar en el medio, el tire y el afloje... ¿Wanda no puede quedarse un poco con las hijas? Porque esto no lo necesita, estar todo el día afuera”, concluyó tajante.

