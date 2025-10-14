Yanina Latorre reveló la mayor obsesión de Wanda Nara que perjudica a Mauro Icardi: "Quiere que..."

De esta forma, dejó en claro que su relación con Nara está marcada por momentos de cercanía y distancia, atravesada por los intereses mediáticos de ambas. Reconoció que la considera inteligente y funcional al espectáculo, pero remarcó que el conflicto aparece cuando no recibe una defensa incondicional de su parte.

yanina-latorre en El Observador

¿Qué dijo Yanina Latorre del viaje de Wanda Nara a México?

A menos de diez días de haber regresado de Estados Unidos, Wanda Nara volvió a subirse a un avión para viajar a México y continuar con las grabaciones de la segunda temporada de Love is Blind (Netflix) junto a Darío Barassi, y Yanina Latorre no dudó en criticarla.

En medio de su batalla judicial y mediática con Mauro Icardi por la crianza y el tiempo compartido con sus hijas, Francesca e Isabella, donde se opone terminantemente a que estén con su padre en Estambul, surgió una nueva polémica. El comentario generalizado es que ella tampoco comparte el día a día con las nenas, lo que encendió las críticas.

Frente a este escenario, Latorre fue tajante al expresar su opinión sobre el accionar de la empresaria. “Ella dice que va a trabajar porque mantiene a sus hijos. A ver, no es la misma mina que va todos los días a un laburo y cobra un sueldo para parar la olla”, comenzó diciendo en su programa radial en El Observador. Y agregó: “Las chicas no ven al padre y ella, últimamente, ya fue a Los Ángeles, a México, y ahora se vuelve a ir. Las nenas no están con la mamá ni el papá. No están con nadie. Las deja con la amiga porque Zaira Nara está laburando y tiene su vida, sus hijos”.

Su crítica también apuntó a la organización familiar. “La madre está en Europa, las deja con Don Nara, que estaba peleada a muerte y es todo flojo de papeles. ¿No se puede quedar un tiempo acá?”, lanzó, dejando la pregunta abierta.

Si bien reconoció la relevancia del contrato con la plataforma, volvió a cuestionar lo que considera traslados prescindibles. “Lo de Love Is Blind lo entiendo, tiene un contrato con Netflix, pero ¿quién cuida a esas chicas y a los tres nenes? Son muy chiquitas”, insistió.

Para cerrar, Latorre remarcó que la situación es aún más delicada por la distancia de ambos padres de los cinco hijos de Wanda, instalados en distintos puntos del mundo. “Maxi López está en Europa. Las nenas están con ese problema de que no ven al papá, que pide la restitución, que están expuestas, tienen que empezar terapia, está el Ministerio Público Tutelar en el medio, el tire y el afloje... ¿Wanda no puede quedarse un poco con las hijas? Porque esto no lo necesita, estar todo el día afuera”, concluyó tajante.