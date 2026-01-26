Se conoció la imponente cifra que cobra Mauro Icardi en Turquía y la preocupación por su futuro

Es por esto que ante su pequeño bajón futbolístico y si bien existen diálogo con el representante del jugador, el futbolista aceptaría una importante rebaja salarial en caso de renovar su contrato con tal de seguir su vida en Estambul ya totalemente instalado con la China Suárez.

Incluso en uno de los últimos partidos que fue victoria de su equipo, mientras el resto del plantel celebraba en el campo, el delantero optó por irse al vestuario, en medio de las negociaciones por su futuro que aún no están resuelto. Por el momento, según se conoció, las charlas entre las partes están en pausa y habría una definición total a la finalización del torneo.

Lo concreto es que todo parece indicar que en caso de prolongar su contrato con su actual club por un período más, Mauro Icardi recibiría una cifra económica mucho menor a la actual, algo que en principio contaría con la aprobación del ex de Wanda Nara para seguir jugando en la popular institución de Turquía. Habrá que esperar el avance en la negociación en las próximas semanas y saber cuál será el futuro futbolístico del rosarino de 32 años.

El incierto futuro de Mauro Icardi en Turquía

El 23 de enero surgió una nueva información desde Turquía en cuanto a las dudas sobre el futuro laboral de Mauro Icardi y la próxima finalización de su contrato con el Galatasaray.

Ozgur Sancar, periodista de dicho país, mantuvo una charla con el programa DDM (América TV) donde se refirió al presente y futuro del jugador, y no tuvo buenas sensaciones.

"La situación de Icardi es un poco complicada", señaló el comunicador. Y explicó que "su rotura de ligamento, que le costó una temporada casi entera, lo retrasó considerablemente".

El periodista agregó que Lara Piro, abogada del futbolista, "se encuentra en Estambul, intentando negociar para la renovación con el Galatasaray, pero la directiva del club no tiene intención de ofrecerle un nuevo contrato".

En este contexto, la dirigencia del equipo planea esperar hasta el final de la temporada para tomar una decisión, considerando que su contrato vence en junio de 2026 pero que aún forma parte de los referentes del vestuario.

"Todavía sigue estando de moda en Turquía. Es capitán y una importante pieza del equipo", remarcó Ozgur Sancar.