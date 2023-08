Se conoció quién es la persona que permanece todo el día junto a Silvina Luna en su internación

“Al principio de todo esto me guardé bastante porque tampoco quería salir a hablar ni a contra nada que la familia no quiera que se cuente”, aclaró Ximena en primer lugar y mostrando respeto hacia la situación.

“Todos los días mi marido, Gustavo, habla con la persona que está todo el día ahí, que es una de nuestras amigas. Pero con Ezequiel no, a él no hay que cargarlo con más cosas”, reveló.

Ximena Capristo y Silvina Luna

Luego se refirió al modo de visitas en el hospital, y su forma de mostrar apoyo bajo ese contexto. "Nosotros estamos siempre ahí para cualquier cosa que necesiten sin importar el horario. Las visitas son restringidas. Fuimos una sola vez después de que ella saliera de su estado crítico de un día para el otro y casi que milagrosamente”, explicó.

Finalmente, se refirió a las últimas versiones que circularon sobre el estado de salud actual de su amigay afirmó: "Ahora no está intubada, Silvina está consciente, es ella. A mi la verdad que me duele mucho que a veces dicen cosas que no son verdad".

El importante anuncio de Fernando Burlando sobre la salud de Silvina Luna

Después de que trascendiese recientemente que el cuadro de salud de Silvina Luna se había complejizado, motivo por el cual los médicos habían decidido su reingreso a la terapia intensiva del Hospital Italiano, donde está internada desde hace más de dos meses, su abogado Fernando Burlando hizo un anuncio tranquilizador.

"Está mejorando", aseguró el abogado en comunicación con Fabián Doman en Bien de mañana (El Trece), en referencia a la ex GH tras comunicarse con Ezequiel, el hermano de Silvina, así como también adelantó que para despejar dudas en las próximas horas el hospital emitirá un parte médico.

Claro que el letrado fue cuidadoso al momento de referirse al estado de Luna, por lo que detalló: “Es una salud delicada, vamos a tener estas noticias de forma crónica, pero ahora está mejor. El tema tenía que ver con una infección en el brazo por el catéter. Estando tan delicada, la ponés en un lugar que es foco de todo tipo de infecciones, porque no está en su casa, y obviamente los embates que sufre su salud son segundo a segundo”.

Asimismo, sobre la comunicación con el entorno de la modelo, Burlando confió: “Yo hablo con su hermano lo justo y necesario, dentro de poco lanzarán el parte médico para llevar tranquilidad ahora que la familia puede respirar”. Y sobre cómo los medios trataron la noticia, agregó: “Hubo cosas que se dijeron que no se acercaban a la realidad, como el tema de la intubación. Es más, le sumaron una nueva preocupación a Ezequiel, que no sabía cómo parar con lo que se decía”.

Por último, consultado sobre los detalles del actual estado de Silvina Luna, Burlando se limitó a decir: “Las palabras textuales de Ezequiel fueron ‘Fer, quedate tranquilo, ya está mejorando, vamos a liberar un parte médico así les damos tranquilidad’. No quiero generar expectativas ni contrariar la realidad”.