Preocupación por la salud de Silvina Luna: su cuadro es irreversible

Este martes en Bien de Mañana, el programa de Fabián Doman en El Trece, el periodista Damián Rojo dio más precisiones sobre la salud de la ex Gran Hermano. “Ella está en estado crítico. Si bien no hay información oficial, yo estoy intentando comunicarme con su hermano, que por ahora no está respondiendo. Las últimas comunicaciones oficiales fueron ‘recen por ella’ porque no hay mucho más para hacer, solo esperar”, aseguró.