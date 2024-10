Se conoció quién sería la nueva novia de Roberto García Moritán

"Me pasaron esta foto. Me la envió una persona cercana a Moritán. En la imagen están quienes integran el equipo Asociar. Me dijeron: 'revisá muy bien la foto'", contó el periodista Santiago Sposato al mostrar la postal, en donde aparece la chica en cuestión.

En el programa de Mariana Fabbiani fueron descartando a diferentes personas en la imagen. "Sabemos que es una mujer morocha, de pelo largo", acotó la conductora, mientras el panelista tachaba distintas mujeres en la foto.

En DDM compartieron al aire el material de LAM, donde se observa a la chica en cuestión saliendo del edificio en el que reside el empresario. Por las características físicas de la señorita lograron identificarla en la foto que mostraron de la fundación Asociar.

Roberto García Moritán aclaró si está empezando una nueva relación tras su separación de Pampita

Tras su escandalosa separación de Pampita, Roberto García Moritán habló este martes con LAM (América TV) y aclaró si está empezando una nueva relación o no.

El cronista Alejandro Castelo no anduvo con vueltas y le consultó por un supuesto nuevo amor y le mostró unas imágenes. "Dicen que es tu pareja", le comentó.

"Es una chica caminando en la calle", observó. "La gente de acá, los vecinos dicen 'Rober está en pareja'", agregó el cronista. "Yo creo en el amor, ojalá algún día pueda ser parte de mi vida", reflexionó el político.

"No paran de amenazar que tienen videos, fotos, me mostrás una mina caminando en la calle, sean un poco más serios, por favor", le dijo Moritán enojado.

"Se dicen muchas mentiras, mala leche. Dijeron lo de Catamarca que era todo mentira, que ya me desestimaron la causa, que dijeron que era un invento. Desafío a alguno de todos los que están en el panel que encuentre un ministerio que tenga menos de 400 personas. El 84 por ciento de las personas que trabajaron conmigo en ese ministerio eran de la gestión anterior nada más. Lo mejor estuvo ahí. Traje gente de afuera de la política, del sector privado, de asociaciones civiles, profesionales idóneos, gente de primera y realmente el nivel de operación fue demasiado violento. Deténganse en lo importante, porque cuando la gente sana, buena onda que quiere cambiar las cosas se mete, lo tratan así, no sé cómo hay personas que tienen tanta credibilidad", se defendió de las causas en su contra.