Se conoció un dato clave de la guerra de Felipe Fort y su primo Thomás por la fábrica de chocolate

Nancy Duré indicó que hay un conflicto que pone en jaque su rol en la fábrica: "Él aporta ideas, como lo del marroc gigante, que quedó trabado porque no se ponían de acuerdo Eduardo y Jorge".

Matías Vázquez sumó información y dijo que las iniciativas de Felipe estaban frenadas por Thomás, su primo. "Con Felipe había una disputa de ideas porque Thomás decía que era muy chiquito para manejar la empresa”, acotó.

Así las cosas, el rol del hijo de Ricardo Fort en la empresa está supeditado al consenso entre todos los integrantes del directorio, que tienen que aprobar sus propuestas antes de llevarlas adelante.

Felipe Fort se sinceró al hablar de la relación de su tío Eduardo con Rocío Marengo: "Ella es..."

Este miércoles, Roció Marengo acompañó a su pareja, Eduardo Fort, al casamiento de la hija del empresario, Macarena, que se celebró en un registro Civil del barrio de Belgrano.

En una nota con Intrusos, la ex vedette habló sobre su relación con el heredero de la empresa de chocolates. "Estamos muy felices. Ya llevamos 10 años y 2 días", afirmó.

Marengo se refirió a la boda de Macarena y reveló que a ella también le gustaría dar el "sí, quiero". "Es lindo ver el amor, que lo celebren, que se comprometan", sostuvo.

"¿Les da ganas a ustedes?", quiso saber Flor de la V. "Estamos ahí... hoy me da más ganas que nunca", contestó la rubia. "Por ahora no, estamos muy bien conviviendo. Igual, uno no pierde las esperanzas", acotó Eduardo, algo más reticente. "Por las dudas, yo ya pedí presupuesto de salones", bromeó su novia.

En un momento de la entrevista se sumó Felipe, el hijo de Ricardo y sobrino de Eduardo. Cuando le preguntaron por el vínculo de su tío con Marengo, el muchacho respondió sin dudar. "Ella es fanática, impecable, totalmente...", señaló. "No te olvides de tu tío", exclamó el empresario. "Bueno, el padrino es un capo", añadió Felipe.

En el cierre de la nota, Eduardo lanzó una declaración profunda sobre la relación que tiene con sus sobrinos, Marta y Felipe. "Es un orgulloso y es una obligación cuidar a los hijos de mi hermano... es un privilegio que tengo", destacó.