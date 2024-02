Felipe Fort se sinceró al hablar de la relación de su tío Eduardo con Rocío Marengo: "Ella es..."

Marengo se refirió a la boda de Macarena y reveló que a ella también le gustaría dar el "sí, quiero". "Es lindo ver el amor, que lo celebren, que se comprometan", sostuvo.

"¿Les da ganas a ustedes?", quiso saber Flor de la V. "Estamos ahí... hoy me da más ganas que nunca", contestó la rubia. "Por ahora no, estamos muy bien conviviendo. Igual, uno no pierde las esperanzas", acotó Eduardo, algo más reticente. "Por las dudas, yo ya pedí presupuesto de salones", bromeó su novia.

En un momento de la entrevista se sumó Felipe, el hijo de Ricardo y sobrino de Eduardo. Cuando le preguntaron por el vínculo de su tío con Marengo, el muchacho respondió sin dudar. "Ella es fanática, impecable, totalmente...", señaló. "No te olvides de tu tío", exclamó el empresario. "Bueno, el padrino es un capo", añadió Felipe.

En el cierre de la nota, Eduardo lanzó una declaración profunda sobre la relación que tiene con sus sobrinos, Marta y Felipe. "Es un orgulloso y es una obligación cuidar a los hijos de mi hermano... es un privilegio que tengo", destacó.

El feroz descargo de Rocío Marengo tras recibir duros comentarios de los haters

En un reciente posteo en su cuenta de Instagram, Rocío Marengo publicó una foto junto a su pareja, Eduardo Fort, para celebrar 10 años de noviazgo. "Muchas felicidades mi amooooor! Por mucho más y hasta el final de nuestras vidas", escribió.

En los comentarios, la rubia recibió duros cuestionamientos, incluso le llegaron a decir que postergó su sueño de ser madre por priorizar su relación con el empresario.

Ante las críticas, Marengo decidió publicar un descargo. "Hola hola! Cuanto debate! Rapidito porque realmente creo que es claro y fácil de explicar! Familia? Es la que forme! Quizá no es la que forman algunos, 'mamá, papá e hijos!' Pero tengo una familia hermosa que forme y alimento día a día, con amor y tiempo", comenzó diciendo.

"Tema hijos lamentablemente para que dejen de especular y tirar mierda tengo que decirles que todos los días con Edu deseamos ser padres juntos, pero no llega! Dios lo manda y quizá no es el momento por ahora", siguió.

Marengo le pidió a sus seguidores que traten de evitar juzgar al otro. "Besos y tratemos todos de #empatizar con el otro. Desde afuera no se sabe el adentro de cada pareja y familia. No sean malos que la vida pasa rápido y no nos llevamos nada más que lo vivido. Mucho amor y felicidad a todos", cerró.