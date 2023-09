Se conoció un polémico romance prohibido que involucra a grandes personalidades de la música

Luego de unos minutos, Ángel de Brito decidió dar a conocer los nombres y reveló: “Vamos a ponerle nombre y apellido a esto, Roberto Pettinato estaría saliendo o salió con la novia del mas grande de este país, Latinoamérica y alrededores”. "Con la novia de Charly García, Mecha", completó Fernanda.

Charly Garcia Roberto Pettinato

“El graba un disco en Nueva York, que se llama Pettinato Plays García, y lo que me contaron es que la plata vino de la caja de Charly y que nunca fue devuelta. Ella fue la que intercedió, y ya andaba con él", profundizó la angelita.

“Me dijeron una frase que no puedo repetir, pero bueno la digo tal cual como me dijeron: 'culear culearon'”, cerró.

Charly García fue dado de alta y compartió la primera foto desde su casa

Este fin de semana el músico Charly García había sido internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y el Tratamiento en Recoleta y tenía preocupados a su fans en cuanto a salud. Sin embargo, esta tarde recibió el alta médico y dejó un mensaje en sus redes sociales.

Lo cierto es que, según trascendió, el cantante se había presentado en la guardia, acompañado por su pareja, para realizar estudios de rutina. Pero fue en ese momento, que los médicos decidieron que permanezca en observación hasta obtener los resultados de los mismos.

“La decisión fue adelantar los chequeos porque no lo encontraron en un buen estado. Si bien está fuera de peligro, decidieron que Charly se quedara para no moverlo demasiado", explicó en aquel momento la periodista Angie Balbiani en Vivo el Sábado (A24).

Hoy, para tranquilidad de todos los fanáticos, Charly se hizo presente en las redes sociales y compartió dos fotos donde se lo ve sonriente y en la comodidad de su casa.

"Ya en casa. Gracias a todos por preocuparse", expresó y finalizó con las siglas SNM, de su clásica frase: "Say No More".