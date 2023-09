Ángel de Brito sorprendió al mostrar las fotos de una ex angelita con su nuevo amor

"Hacen linda pareja. Están saliendo hace dos meses. Ella está separada hace un tiempo del que era su novio. Se conocieron hace más o menos un año por una propuesta laboral que le hicieron a ella de este grupo donde él es gerente. Estoy hablando del grupo que maneja C5N, Radio 10", detalló.

"Se reunieron para que ella trabaje en el noticiero y se conocieron, pero ahí no pasó nada. Y hace un tiempo empezó a pasar", contó. "Hace unos días, las chicas los vieron en algunos eventos. Fernanda (Iglesias) en un teatro y Yanina (Latorre) en el recital de Luis Miguel", dijo.

Y finalmente el presentador reveló quién es la pareja: "Es un gerente joven, no es el señor Burns. Ella es joven, son de la misma edad. Él se llama Nacho Vivas, es el CEO del grupo Indalo, y ella es nuestra excompañera Estefi Berardi, que tiene novio nuevamente".

El furcio de Estefi Berardi al aire, que despertó la carcajada de Carmen Barbieri

La panelista Estefi Berardi cometió un error al aire en Mañanísima, que se emite por Ciudad Magazine, y la conductora del programa, Carmen Barbieri, no pudo contener la risa.

Todo ocurrió cuando estaban por presentar una nota con la de Gran Hermano Camila Lattanzio, que denunció a su ex novio por violencia. "Hoy Camila rompe el silencio acá. No fue a ningún programa. Se siente cómoda con vos, Carmen", anunció la columnista de espectáculos.

"¿Pero ayer no estuvo en LAM?", fue la reacción de Carmen. "Ah, no lo vi, ¿ayer estuvo?", retrucó Estefi. "Sí, estuvo en LAM, pero rompe de nuevo el silencio acá", acotó Pampito. "Ok, no lo pude ver", insistió la panelista.

Carmen estalló de risa ante del tremendo blooper de su columnista."Bueno, rompió en LAM y acá lo termina de romper", remató la conductora, con el humor que la caracteriza.