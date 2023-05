Se define el futuro de Jey Mammon en la TV: "Hubo un llamado para..."

Embed

"Hubo un llamado de Telefe hacia Jey para charlar la posibilidad de reincorporarlo o hablar del tema", reveló el periodista. De todos modos, la figura de América indicó que los directivos del canal ya tienen una decisión.

"Yo hablé con las autoridades de Telefe y me dijeron: 'de ninguna manera va a ser reincorporado al canal'. Esta es la información que yo tengo, veremos si eso se mantiene o cambia", agregó.

Ángel mencionó que, por lo pronto, Georgina Barbarossa continuará en La Peña de Morfi. "De hecho, a Georgina le pidieron que siga todo el año. Ella está cansada porque tiene los programas diarios y se le suma el domingo, que es un programa largo, pero va a continuar", expresó.

"Telefe insiste que fue de común acuerdo la suspensión preventiva. Por ahora, Telefe le sigue pagando su contrato. Jey siente que el canal lo castigó sin pruebas", concluyó.

Georgina Barbarossa reveló la charla que tuvo con Jey Mammon y sorprendió con sus declaraciones: "Hay que..."

El domingo en La Peña de Morfi se vivió un momento insólito. En medio del show de Tarragó Ros en el programa mostraron la tribuna virtual y se vio un hombre con un cartel, que decía: "¡Que vuelva Jey!".

Rápidamente, en el control decidieron sacar esa imagen del aire y continuar con el desarrollo normal del ciclo de Telefe. La escena no tardó en volverse viral en las redes sociales.

En una nota con LAM (América TV), Georgina Barbarossa se refirió a ese episodio y sorprendió con sus declaraciones. "Yo ni me enteré. No fue incómodo para nada porque es el programa de Jey. Cuando pasó todo el despelote, estaba en la cúspide de la ola. Es su programa. Conduce como los dioses, lo hace fantásticamente bien, hace entrevistas increíble y es un músico de la ostia. Lógico que la gente lo extrañe", expresó.

La figura de Telefe reveló que llamó al humorista cuando la llamaron para ponerse al frente de La Peña de Morfi. "Cuando me llamaron, me comuniqué con él y le dije: 'te voy a cuidar el rancho'. Él me agradeció y me dijo que estaba todo bien", detalló.

"Hay que bancarlo y ver qué va a suceder. Es un momento que está todo muy caliente. No es que me moleste. Yo lo quiero a Jey. No me gusta hablar más del tema porque es meter más leña al fuego. Creo que hay que dejar todo en stand by, que él pueda arreglarse y volver a trabajar", agregó.

"¿Puede volver a la TV?", le consultó el cronista. "Yo creo que sí. Jey es una persona muy querida. En el medio lo queremos mucho a Jey. No creo que sea un violador. Creo que se mandó un moco. Salió con un chico más joven, en otro paradigma. Sí, se mandó un moco, pero hay que dejar el tema... dejémoslo tranquilo para que pueda volver a trabajar", concluyó.