Se desató una feroz pelea entre Furia y Virginia en Gran Hermano

Embed

Ante el planteo, Furia arremetió con todo. "Gritale a otro. Dejame Tranquila. Hice todas las cosas bien. Son unas envidiosas de mierda porque no van a llegar a la final". La respuesta de Virginia estuvo cargada de ironía: "No sabes las ganas que tengo de ser como vos, bolud... me quiero matar que no soy como vos".

Esta no es la primera vez que se genera un cortocircuito entre ellas. Días atrás se cruzaron por la compra semanal. Juliana fue duramente cuestionada por su compañera por gastar en cigarrillos y no pensar en lo indispensable para las comidas de todos.

La jugada promesa de Nancy Pazos sobre Furia de Gran Hermano que desató el enloquecido festejo de sus compañeros

Nancy Pazos sorprendió a todos sus compañeros de programa en A la Barbarossa, Telefe, al hacer una espontánea e inesperada promesa mientras se analizaba lo que ocurre en Gran Hermano.

Y la misma tiene que ver con una de las participantes más polémicas del reality Juliana Furia Scaglione, quien despierta amores y odios dentro y fuera de la casa.

La panelista aseguró que si la participante, que esta semana está nominada, es eliminada el domingo y luego le dan la oportunidad de reingresar en un potencial repechaje, renuncia al programa que conduce Goergina Barbarossa.

Embed

"Ves hoy cualquier encuesta en redes sociales, que no es lo mismo que votar, y en todas se va Furia", instaló el tema Pía Shaw. Y Gastón Trezeguet sumó: "En mi encuesta no se va".

Ahí Lío Pecoraro siguió: "Pregunto si se llega a ir Furia este domingo de la casa y luego entra en un posible repechaje...", motivando la reacción de Nancy Pazos: "¡Lo único que falta!". A lo que su compañero le preguntó: "Si reingresa, ¿Qué cosa sucede?". Y la periodista afirmó: "¡Renuncio! Si eso pasa, yo ya aviso que renuncio".

Al instante, sus compañeros se pararon de sus lugares y comenzaron a saltar eufóricos llenos de felicidad. "Georgi, yo te digo una sola cosa, si a Furia la echa la gente este domingo y regresa, yo presento mi renuncia", repitió Pazos. Y ante los gestos de felicidad de sus compañeros, la periodista cerró: "Vamos a ver quién está acá el lunes".