Se filtaron los picantes mensajes que El Conejo le enviaba a Sabrina Cortez de Gran Hermano 2023

Un usuario en redes sacó a la luz la prueba de que el concursante del Bailando 2023 y ex hermanito estuvo interesado en la contadora años antes de que se enamorara de Coti Romero.

sabrina gran hermano 1.jpg

Un usuario en las redes detectó el picante comentario del Conejo a una foto de Instagram que Cortez posteó en su cuenta en el 2020 en plena pandemia.

“¡El covid no me va a matar jamás! Por qué yo ya me morí de amor acá”, comentó el Conejo encantando por la belleza de la joven contadora.

En la imagen aparece Sabrina con su pelo mojado, en bikini y sus ojazos claros en primer plano, lo que cautivó al ex de la correntina.

Todo un romántico.

conejo quiroga sabrina gran hermano.jpg

Se filtró un picante dato sobre El Cone y su bailarina que rompió el corazón de Coti Romero

Después de advertirle a su ex, El Conejo Alexis Quiroga, con mandarle una carta documento para que deje de insistir en volver con ella luego de descubrirle algunos deslices, aseguran que a Coti Romero no le habría caído nada bien el dato íntimo que Moria Casán reveló del ex hermanito y su bailarina, Martina Peña, en el Bailando 2023, América Tv.

Si bien desde que comenzaron los ensayos para el programa de Marcelo Tinelli, cuando todavía estaba en pareja con la correntina, surgieron inmediatamente los rumores de romance entre el Cone y Martina, ellos siempre se encargaron de asegurar que sólo eran dos buenos compañeros de trabajo.

En tanto, la situación tomó otro color luego de la última performance de los chicos, cuando terminaron su coreografía con un fogosísimo beso en los labios, que multiplicó las versiones de algo más que trabajo entre ellos.

Así en las últimas horas fue Moria Casán -jurado del concurso televisivo- quien puso en acción su lengua karateca para mandar al frente a Alexis.

“Yo tengo fuentes que me informaron que ellos estuvieron juntos”, disparó La One mientras la correntina daba a entender que se había besado con Marcos Ginocchio, quizás a modo de despecho, si bien el salteño salió a desmentirla desde Finlandia donde está cumpliendo con compromisos laborales.