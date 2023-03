Se filtraron fotos de Mauro Icardi en un boliche turco con tres mujeres a días de su reconciliación con Wanda Nara

La noticia estalló como reguero de pólvora a menos de un mes de que Wanda Nara confirmara su reconciliación con Icardi en una entrevista con la televisión italiana (RAI), y mientras se prepara para debutar en Argentina como conductora de MasterChef en la pantalla de Telefe el próximo lunes 20 de marzo a las 21.30 hs.

Mauro Icardi en boliche turco con 3 mujeres.jpg

Según revelaron, el futbolista festejó la buena racha de su equipo así como su consagración como máximo goleador en cada partido. La salida nocturna, agregaron que se extendió hasta altas horas de la madrugada y, ya de mañana, salió del local junto a sus nuevas amigas.

Si bien Mauro Icardi intentó salir del boliche antes que sus amigas para despistar a la prensa, rápidamente se confirmó que las tres chicas estuvieron con el futbolista celebrando en el sector VIP.

Así, al salir lo hizo a paso firme para llegar rápido al auto que lo esperaba afuera con la visera de su gorra bien baja para pasar desapercibido, pero tuvo la mala suerte que la gorrita que llevaba puesta se le cayó al suelo, dejando su rostro completamente al descubierto frente a los paparazzi presentes en el lugar.

En tanto, si bien hasta el momento tanto Icardi como su esposa no hicieron declaraciones al respecto, Wanda Nara subió una sugestiva historia virtual que reza: "El amor es así... Llega cuando estás listo, se va cuando no es real, vuelve si te pertenece, pero nunca señores, nunca mata a nadie". ¿Nueva crisis en puerta?

historia Wanda Nara sobre el amor.jpg

El comentario hot que Mauro Icardi le dedicó a Wanda Nara al verla en ropa interior: "Lo que más me gusta es..."

Y aunque ya muchos no les creen del todo después de tantas idas y vueltas escandalosas tras aquel Wandagate hace ya casi un año y medio, tal parece que lo de la reconciliación entre Wanda Nara y Mauro Icardi es un hecho aunque la futura conductora de MasterChef (Telefe) casi no haga menciones al respecto en sus redes como lo hacía antes.

Lo cierto es que a comienzos de marzo, la morocha comenzó a promocionar desde sus redes sociales el lanzamiento de su colección de ropa interior, Wanda Intimates, que viene a sumarse a línea de cosméticos, mallas y ropa deportiva.

Wanda Nara posteo Intimates comentario de Mauro Icardi.jpg

Y como toda buena influencer, la empresaria subió a su cuenta de Instagram un sensual video suyo vistiendo solamente un conjunto de lencería de encaje negro al ritmo de una bachata, que rápidamente cosecho miles de likes y cometarios.

Pero sin duda, el comentario que llamó la atención por sobre todos fue el de su marido, Mauro Icardi, quien desde Estambul no dudó es comentarle de manera pública: "Lo que mas me gusta de esta colección de Wanda Intimates es cuando te lo quito" junto a dos fueguitos y arrobándola para que no queden dudas de a quién va dirigido el comentario ultra hot.