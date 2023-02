El posteo súper emotivo con foto hot incluída que Mauro Icardi le dedicó Wanda Nara por sus 10 años juntos

mauro icardi posteo wanda aniversario.jpg

"Ella, mi mujer, mi único amor, mi Reina en este reino de la vida, la madre de mis hijas.. Te Amo. 10 años de amor en los cuales tuvimos que pasar millones de cosas hermosas, otras no tan buenas", comienza la dedicatoria que acompaño con fotos juntos, en trajes de baño, metidos en una piscina.

Y continúa: "Luchar contra la envidia, la mala onda, los insultos, bajar a muchos “payasito/as” que se quisieron subir a este tren que solo nosotros sabemos cuanto costó, cuánto entregamos de nosotros mismos para tener y ser lo que hoy en dia somos. Te Amo, y te amaré toda mi vida mi Reina hermosa!", cierra arrobando a la madre de sus hijas, con un corazón dejando el detalle de cuándo fue tomada la foto, el 2 de febrero de este año.

Al momento de la publicación de esta nota, Wanda no le dio ni un like ni respondió el mensaje. ¿Lo habrá visto?

El furioso descargo de Mauro Icardi tras la filtración de chats con una modelo

Hace unos días, en medio del culebrón entre Wanda Nara y Keita Baldé, Mauro Icardi quedó envuelto en rumores de amorío con una modelo, Rocío Galera.

Todo se generó luego de la filtración de supuestos chats entre el jugador y esta diosa cordobesa. En esos mensajes, el futbolista le proponía un encuentro clandestino a la sensual rubia.

En las últimas horas, en un posteo en Instagram, Mauro Icardi desmintió la veracidad de esos chats y fue tajante en su postura.

“Hola a todos. Escribo para desmentir rotundamente todos los chats, mensajes, llamadas o lo que quieran inventar en mi nombre”, comenzó diciendo el futbolista en dicha publicación.

“No hablé con ninguna chica desconocida fuera de mi círculo íntimo, no lo necesito. Y vuelvo a repetir: hoy más que nunca reitero que estoy para un poquito más que para escribirle a minitas por Instagram”, continuó.

Y, por último, que en su circulo intimo saben que él no le escribiría a "este tipo de persona". “Los que me conocen saben muy bien la verdad. En el caso de que tuviera que escribir, seguramente no sería este tipo de persona. Les mando un beso y pueden buscar fama en otra parte”, cerró.