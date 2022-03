Se filtraron fotos que Adabel Guerrero hizo para una plataforma de adultos, Divas Play

Adabel Guerrero

“Hace algunos meses volví a encontrarme con mi lado más sexual y potencie mi deseo, lo prohibido, por eso me sume a DIVAS PLAY. En mi perfil muestro y juego mucho con todo lo que en las redes sociales tradicionales no se puede subir. Es un lugar donde me siento cómoda y género contenido muy hot para mis seguidores y vean mucho más de lo que ya conocen”, remarcó Adabel.

Para suscribirte a su canal se debe ingresar a divasplay.com/adabelguerrero y ella brinda más info en su cuenta de Instagram.

Adabel Guerrero

Cuánto cobran las famosas argentinas que están en Divas Play

Silvina Luna, Silvina Escudero y Florencia Peña son las dos primeras famosas argentinas que se animaron a subir contenido erótico a una plataforma extranjera.

Luna volvió al país después de pasar unos meses en el extranjero y anunció que tenía varios proyectos de trabajos. Entre esos, se supo que se sumará a una plataforma de contenidos para adultos para subir contenidos hot sin censura.

“Libertad es una palabra grande que muchas veces nos cuesta por infinitas razones. Si algo he aprendido es que mi libertad es aceptarme como soy, mirarme en el espejo y sentirme contenta con la mujer que encuentro sin que me importe lo que piensen los demás”, arrancó la actriz en su cuenta de Instagram.

“Hoy quiero volver a conectar con la sensualidad, el erotismo y romper límites, porque así soy. ¿Qué tal si nos conectamos con esa parte libremente?”, agregó anunciando su llegada a la red de fotos y videos para adultos.

Adabel Guerrero

Silvina Luna eligió la misma plataforma en la que está Florencia Peña, allí -por 15 dólares mensuales- se puede ver todo el contenido que se quiere sin limitaciones ni censuras.

“Estoy innovando, probando cosas nuevas y volviendo a reconectar con esa sensualidad que está en mí y que me encanta”, dijo Silvina.

La plataforma en la que están Silvina Luna, Silvina Escudero y Florencia Peña se llama Divas Play y la marca pretende ampliar el abanico de modelos locales con otras famosas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Adabel Guerrero (@adabelguerrero)

Se supo que la plataforma Divas Play le paga a las famosas que forman parte un cachet está entre 3.000 y 10.000 dólares mensuales más comisión.

Por su parte, los suscriptores pagan entre 10 y 20 dólares según la cantidad de modelos que van eligiendo.