Silvina Luna anunció que comenzará a subir contenido hot en una plataforma para adultos

“Hoy quiero volver a conectar con la sensualidad, el erotismo y romper límites, porque así soy. ¿Qué tal si nos conectamos con esa parte libremente?”, agregó anunciando su llegada a la red de fotos y videos para adultos.

Silvina Luna eligió la misma plataforma en la que está Florencia Peña, allí -por 15 dólares mensuales- se puede ver todo el contenido que se quiere sin limitaciones ni censuras.

“Estoy innovando, probando cosas nuevas y volviendo a reconectar con esa sensualidad que está en mí y que me encanta”, dijo Silvina.

El increíble accidente de Silvina Luna con un loro: "Si mi cola hablara..."

Como todas las noches, Germán Paoloski recibe a distintas figuras del ambiente artístico en su late nigth show de las medianoches de Telefe, No es tan tarde. Y este jueves fue el turno de Silvina Luna, quien en una divertida charla con el conductor recordó el terrible accidente que vivió con el loro de una amiga a quien mató, sin querer por supuesto, al aplastarlo con su parte trasera.

Claro que pasaron por diversos temas, como su actual estado sentimental por ejemplo, pero el que sin duda llamó la atención por lo disparatado de la situación fue la anécdota del lorito en la sección de 'el carpetazo'.

"Uy, ¡qué fuerte!" disparó el conductor, para acto seguido leer la anécdota para que la protagonista ratifique o rectifique el hecho: "Hace años, en una estadía en Uruguay, Silvina mató a un loro con la cola". Así, Silvina Luna tras escuchar la información no pudo más que sonreír, entre vergonzosa y pícara, e instintivamente asintió con la cabeza y disparó "Si esta cola hablara...", dejándole servido el remate a Paoloski quien no dudó en asegurar que "El que no puede hablar es el gato...".

Claro que tras asegurar que le dio mucha pena la situación, Silvina Luna explicó cómo sucedieron los hechos. "Una amiga, que es re animalera, encontró un lorito en el fondo de la casa, que estaba muy moribundo, y no tuvo mejor idea que dejarlo arriba de una silla. Yo me levanté dormida y me senté con la compu con todo", relató. Al tiempo que agregó que el lorito "Pegó un grito terrible y ahí quedó", sin mayores detalles del episodio fatal con el loro.