Se filtró el nombre del ganador de Gran Hermano 2023 antes de la final y se viene un escándalo

"La ganadora fue Delfina. ¿Será Virginia la ganadora de esta edición? Recordemos que, el año pasado, en esta etapa, la ganadora fue Valentina, la hermana de Marcos, que fue el ganador de su edición", comentó.

La Tía Sebi advirtió que la hija de la humorista logró superar a Facundo, que era el favorito para muchos: "Delfina le ganó a Facundo, que parecía que tenía muchísima banca porque Martín era el favorito del público en el redes".

Al finalizar, el influencer lamentó la salida de la amiga de Furia, en el inicio de la etapa de amigos y familiares en GH. "Una lástima que la amiga de Furia se haya ido por el teléfono. No pudimos ver la posición en la que está Furia en el voto positivo", cerró.

Embed

Virginia explotó contra Furia y defendió a Delfina en Gran Hermano: "A mi hija no le vas a decir..."

Este lunes se desató una tremenda pelea entre dos de las jugadoras más fuertes de Gran Hermano: Virginia Demo y Juliana 'Furia' Scaglione.

Todo comenzó cuando la tatuada entró al dormitorio y le dijo a Delfina, la hija de Virginia, que “no le sonría si no tiene ganas de sonreírle”. “Te lo digo de onda porque es una cag…, yo no me enojo ni nada”, siguió Furia, a lo que Delfi le respondió que “ella le sonríe a todo el mundo”.

Virginia, que estaba al lado, le preguntó a su hija qué fue lo que le dijo. “Yo me reí porque me gusta la música”, explicó Delfina. Y le contestó a la rapada: “Yo sonrío siempre, Juli. Si vos no querés sonreírle a la gente, no le sonrías”.

Ahí, la comediante le pidió a Furia que “no sea perseguida”. “Mi hija le sonríe a todo el mundo y no te tiene miedo, quedate tranquila”, le remarcó.

“Ya vas a empezar a hacer quilombo porque tenés ganas. Si a vos te dio por las pelotas que se quede porque no te cae bien, jodete, bol... No te la agarres con mi hija, es lo único que te digo, ojito”, le advirtió Vir a Furia.

Luego, la platense, en vez de dejar la discusión en stand by, le gritó a la doble de riesgo: “Ojo con meterte con mi hija que es lo único que me falta. No me rompás más los huevos y dejá de hablar pelot…, porque lo que pasó fue que te dio por las pelotas que mi hija se quede y que nos quedemos. Vos sos la única que te enroscás. Sos una enroscada”.

Juliana le retrucó que no es “enroscada”, que “es inteligente”, y que “siente cuando le cae mal a alguien”. “Vos a veces de inteligente no tenés nada”, disparó enojadísima Virginia ante de pegar un portazo en la habitación.

Sin embargo, el enfrentamiendo no quedó ahí y más tarde las jugadoras volvieron a cruzarse.“A mi hija no la vas a bardear al pedo ni le vas a decir pelot…”, se enfureció Demo. Furia la mandó a "freír churros" y la rubia, sin filtro, expresó: “Vos le cag… la vida a todo el planeta y a mi hija no quiero que se la cag…”.

“Aguantatela si querés los 70 millones. Si te jode, que te joda. Si a tu hija no le gusta lo que le dije, me chupa un...”, le contestó con todo Scaglione.