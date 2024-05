Santiago del Moro anunció una espectacular sorpresa en Gran Hermano 2023: "Hoy entran..."

“Noche de sorpresas y desafíos”, agregó, sin querer dar mayores detalles sobre a qué cosas deberán someterse en la casa, en medio de la recta final para conocer quién será el gran ganador de la edición 2023.

Cabe recordar que, días atrás, Del Moro adelantó cuando culminará el ciclo: “Los he visto hablar mucho de la fecha en la que termina el programa. No les puedo dar un número exacto por la cantidad de partidos que hay en el medio”.

“Pero la final del programa va a ser los primeros días de julio”, había revelado, ante la sorpresa de todos los seguidores del ciclo.

Santiago del Moro

Furia hizo un filoso análisis sobre los jugadores y definió sus próximos "objetivos" en Gran Hermano

En Gran Hermano (Telefe), Juliana 'Furia' Scaglione hizo un profundo análisis sobre de las estrategias dentro de la casa y terminó de definir quiénes serán sus próximos "objetivos".

Durante una conversación con Facundo, el amigo de Martín Ku, la tatuada disparó: "Yo no paro de agitar, amigo. Estoy re gede. No paro de pensar en juego, de detectar jugadas de gente sucia, que está en emergencia".

Y reflexionó: "Me costó entender que se acercaron por mí, por estrategia. ¿Hola? Mauro (D'Alessio). Y ahora me costó solamente dos semanas que Pancho lo hizo (hijo de Darío Martínez Corti). Tenemos a este pseudo papá que en algún momento hay que sacarlo".

Ahí, Facundo se rió por cómo lo llamó a Darío, y Furia le respondió: "Sí, quiero que se vaya ya este viejo zorro". Y agregó: "A Emma (Vich) no lo aguanto más. No suelo juntarme con Florencia (Regidor) por un tema, que haga su propio fandom, que no se haga mi amiga".

"Pobre Nico (Grosman)", acotó Facundo, quien la escuchaba muy atento. "Pará, Nico no pincha ni corta. No voy a caer en el victimismo basura", sumó.

Luego, le comentó a Bautista Mascia mirando a cámara: "Ahora ya tengo tres objetivos, y te diría cuatro, incluso". Y sentenció: "Emma, Darío, Florencia y Virginia (Demo)".

"Y basta con el tema de que 'ganen las mujeres' porque yo entré acá con ese mood y a mí las mujeres me re cag... a tiros", disparó Juliana. Acto seguido, el uruguayo mientras le preguntaba a Furia si conocía el libro Crónica de una muerte anunciada, apareció Darío. "¿Qué pasa, controlador? ¿No puede dormir?", le dijo al hombre.

"Si dormí, ¿cómo no voy a dormir?", le respondió Darío. Inmediatamente, la jugadora arremetió contra el participante: "Dejá de armar estrategias en mi contra, porque te voy a meter una patada en el...". "No tengo ninguna estrategia en tu contra", le respondió tranquilo. Y cerró: "Si tuviera cuatro fulminantes... pero no las tengo".