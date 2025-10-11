La sorpresiva revelación de Maxi López sobre su primer encuentro con el nuevo novio de Wanda Nara

Claro que frente a las cuestiones legales que pesarían sobre Migueles, Maxi López se mantuvo en la misma postura: “En eso prefiero hacer no comment porque no estoy al corriente y son cosas muy personales“.

Asimismo, sobre el actual presente familiar en el que logró recomponer por completo su buen vínculo con Wanda, priorizando así el bienestar de sus hijos en común, el actual empresario futbolístico fue claro: “Estoy en otra época. Me sigo con los chicos, tengo chicos en Suiza, tengo chicos acá… Vamos a seguir por esa línea que estoy tranquilo y la verdad que me gusta este momento y después de tanto tiempo, ¿no? O sea, la verdad que nos lo merecemos, un poquito de tranquilidad”.

En tanto, sobre las primeras jornadas de grabación del reality gastronómico, Maxi contó cómo se sintió en este nuevo rol de cocinero. “Me gusta, es algo que voy aprendiendo, me siento cada día más a gusto. Algunas cositas sabía hacer porque cocinaba mucho para los chicos. Pero obviamente es diferente. Es como me lo contaron. Cuando me contaron el programa había visto algún episodio, pero vivirlo personalmente es diferente”, concluyó tímidamente pero siempre amable.

IG Maxi López, Wanda Nara, hijo y Nora Colosimo en MasterChef Celebrity

Cuál es el reciente revés judicial que recibieron Maxi López y Wanda Nara en su feroz batalla con Mauro Icardi

En abril pasado, se desató uno de los tantos escándalos que involucran a Wanda Nara y Mauro Icardi, en esta ocasión con la participación de Maxi López, primer exmarido de la mediática y padre de sus tres hijos varones.

En aquel momento se dio a conocer que Nara y López habían iniciado una denuncia contra Icardi por presunta violencia hacia uno de sus hijos en común. La situación cobró gran repercusión mediática tras filtrarse un informe escolar en el que el menor relataba su relación con el delantero del Galatasaray, lo que generó un fuerte revuelo público.

Con el correr de los meses, la causa continuó su curso y, a principios de este mes de octubre, se informó que la Justicia había decidido desestimar la denuncia por falta de pruebas. La noticia fue difundida por Naiara Vecchio en La Posta del Espectáculo, el programa de streaming de la TV Pública conducido por Gustavo Mendez. “El Fiscal de Género de Tigre archivó la causa donde estaba la denuncia de Maxi López y Wanda Nara contra Mauro Icardi, por violencia contra uno de sus hijos, por falta de méritos”, explicó la periodista, subrayando el concepto de “inexistencia de delito” utilizado por la justicia como argumento para no avanzar con la denuncia.

Según el documento al que accedió Vecchio, éste anuncia: “Dispongo proceder al archivo de las presentes actuaciones hasta que se recopilen nuevos fundamentos”.

Mauro Icardi con los hijos de Wanda Nara

En aquel entonces, también se supo que López había solicitado una orden de restricción para que Icardi no pudiera acercarse a sus tres hijos: Valentino, Benedicto y Constantino. Sin embargo, el delantero pudo visitar a los menores durante una merienda en el Chateau Libertador con sus hijas Francesca e Isabella, e incluso compartió una fotografía con todos ellos en sus redes sociales.

Por su parte, pese a que Nara había asegurado públicamente que Mauro no quería vincularse con sus hijos varones, el jugador los mencionó en varias oportunidades con afecto. Incluso incluyó las iniciales de los tres chicos en sus botines, junto a las de Francesca, Isabella y su actual pareja, Eugenia China Suárez, de cara a su regreso a la cancha tras varios meses de recuperación por lesión.