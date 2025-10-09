Escándalo total: aseguran que Wanda Nara usurpó el camarín de Susana Giménez

Otras versiones indican que el camarín de la diva está "sellado", es de uso exclusivo de la estrella y es prácticamente imposible que se lo hayan brindado a Wanda. Sin embargo, Cora Debarbieri insistió con la información que le llegó. "Wanda es la nueva diva de la pantalla de Telefe", sentenció.

Embed

¿El nuevo novio de Wanda Nara no quiere mostrarse en cámara?

El bajo perfil de Martín Migueles parece haber quedado atrás desde que comenzó su relación con Wanda Nara, aunque todo indica que el empresario no se siente del todo cómodo con la exposición que implica ser pareja de una de las figuras más mediáticas del país. En las últimas horas, esa incomodidad se hizo visible durante un tenso encuentro con la prensa a la salida de los estudios de Telefe.

Un móvil de Desayuno Americano (América TV) aguardaba a la conductora tras una nueva jornada de grabación de MasterChef Celebrity, con la intención de obtener algunas declaraciones.

Lejos de detenerse a dar una nota, Wanda caminó directo hacia la camioneta en la que la esperaba Migueles. La reacción del empresario ante las cámaras fue clara: se cubrió el rostro con las manos y evitó cualquier tipo de contacto con el notero del programa.

El cronista insistió con amabilidad mientras acompañaba el paso de la mediática. “La tenemos a Wanda saliendo de grabar MasterChef, la vino a buscar Martín. ¿Podés responder alguna preguntita?”, dijo el notero del ciclo de Pamela David. La conductora, cordial pero evasiva, solo se detuvo unos segundos para tomarse una foto con una fanática que se acercó emocionada.

Sin rendirse, el periodista volvió a insistir: “¿Estás con Martín? ¿Cómo vienen las grabaciones? ¿Todo bien?”. Desde la puerta del vehículo, Wanda respondió rápido mientras su pareja permanecía inmóvil, con el rostro cubierto: “Bárbaro, pero hola y chau”.

Ante la falta de respuestas, el notero optó por describir lo que veía. “Ellos están muy románticos en la camioneta, ella se le sube encima”, comentó en tono pícaro. Sin embargo, las imágenes mostraron otra cosa: Migueles se mantuvo serio, sin corresponder el beso que Wanda le dio antes de subir, dejando en evidencia que lo único que quería era irse del lugar cuanto antes.

Aunque la relación sentimental entre ambos parece afianzarse, todo indica que Migueles prefiere mantenerse al margen de los flashes. Una actitud que contrasta con el perfil mediático de su novia y que ya empieza a generar momentos de tensión frente a las cámaras.