Se filtró el video de L-Gante y Wanda Nara juntos de gira y ¿a los besos?

La noche siguió y varios de esos recopilados se publicaron en TikTok, incluso los capataron en una casa de comidas rápidas en plena Avenida del Libertador, al lado del lujoso edificio en el que vive la rubia.

Pero eso no fue todo, sino que en uno de los videos que se filtró se puede ver como L-Gante se acerca a Wanda, la abraza y todo parece que se dan un beso, aunque la cámara los toma de espalda los gestos corporales corroboran esta versión.

“L-Gante y Wanda anoche ¿es beso o no?”, se preguntó Estefi Berardi junto al video.

El tremendo posteo de Tamara Báez sobre el video de L-Gante y Wanda Nara

Como era de esperar, luego de que se difunda el video de Wanda Nara y L-Gante, estallaron las redes sociales y las repercusiones no tardaron en llegar. Una de ellas es la de la ex del cantante, Tamara Báez, que fulminó a la flamante parejita, y no se quedó callada.

“Jajajaja, lo más bizarro que vi en mi vida”, fue el primer posteo de la mamá de Jamaica en sus Instagram Stories, a los pocos minutos de que el referente de cumbia 420 y la empresaria suban al mismo tiempo parte del clip de "El último romántico".

A su vez, Tamara mostró la cantidad de mensajes que le llegaban de sus seguidores, acompañando y apoyando a la influencer, y ellos también dejaron terribles mensajes para Wanda y su ex.

“Jajaja. Basta, es mucho para mis ojos. Che, loco, cuenten cómo podemos hacer y poner Photoshop en los videos también. No sé, algo”, expresó, en clara referencia a la botinera, conocida por el abuso de los retoques.

“Cuando el marido dijo que es el hazmerreír de todos, no le erro”, escribió un usuario (en referencia a la frase que había dicho Mauro Icardi en el vivo de Instagram sobre la madre de sus hijas Francesca e Isabella), y con ese comentario que la mamá de Jamaica decidió compartir, cerró las críticas con un emoji de una carita vomitando, y la frase “Literal”.