Se filtró la despechada actitud de Mauro Icardi que sacó de quicio a Wanda Nara

Y sobre esta cuestión precisamente habló en Mañanísima (El Trece) esta viernes Ana Rosenfeld, abogada y amiga de la mediática.

Ana Rosenfeld - separación de Wanda Nara y Mauro Icardi - captura Mañanísima.jpg

"Yo puedo dar fe de que están separados, no sólo territorialmente porque él está en Estambul y ella en los Estados Unidos, sino además afectivamente. No hay mentiras, es una realidad. Lo de las tarjetas, si dicen ustedes que salió de boca de Wanda, entonces es verosímil. No sería el primer caso, lo primero que suelen hacer los hombres es cortar la tarjeta o la cuota alimentaria como método de coerción", expresó la letrada sin confirmar ni desmentir el rumor.

En tanto, sobre la división de bienes del matrimonio, Rosenfeld fue clara. "Ellos la hicieron hace 3 años cuando hubo un conflicto que los separó. Ellos pusieron los papeles sobre la mesa pero no quita que haya cuestiones que todavía mantengan la ganancialidad y que habrá que evaluar si eventualmente se llega a la instancia de divorcio", explicó dando a entender que por el momento ninguno de los dos inició los trámites para romper la familia.

Por último, sobre un hipotético juicio por alimentos que Wanda podría iniciarle a Icardi, la abogada fue políticamente correcta y evitó dar precisiones. "No creo que lleguen a esa instancia porque sería romper con toda clase de acuerdo previo. Wanda es buena alumna y sabe que tiene que guardar todos los comprobantes de los gastos que uno haga de manera unilateral cuando debería ser mutuo", concluyó.

La desesperada estrategia de Mauro Icardi para recuperar a Wanda Nara

Este miércoles Mauro Icardi no pasó desapercibido en las redes sociales ya que publicó una curioso foto que muchos interpretaron como una clara señal para llamar la atención de Wanda Nara.

A tres semanas de confirmar su separación, el futbolista se encuentra en su casa de Turquía para cumplir con sus compromisos laborales en el Galatasaray y la conductora está de vacaciones con sus hijas en Miami.

Así es como a la distancia, Mauro compartió para sus millones de seguidores una foto al borde de la pileta y con un mate que le obsequiaron Wanda y sus hijas en el pasado.

Mauro Icardi mate

Lo especial, es que el mate que mostró el futbolista en sus historias tenia un tierno mensaje grabado en el borde que decía: "Papucho te amamos".

Cabe destacar, que no sería la primera vez que Mauro muestra intenciones de acercarse a Wanda, ya que en los últimos días reaccionó a una foto hot de ella competiéndola en su perfil.