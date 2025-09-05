La desafiante actitud de Wanda Nara al revelar que Luis Ventura estará en MasterChef: "¿Le llega un sobre del...?"

Al tiempo que agregó sin filtro: "Me echó un montón de veces de este canal", en referencia a las molestias de Telefe para con la mediática por sus múltiples escándalos por los que en algún momento habrían dudado de mantenerla como figura en su pantalla.

"Le voy a hacer muchas preguntas. A mi me gusta mucho hablar las cosas cara a cara. [...] Le preguntaría: '¿Por qué me consideraba echada de este programa?'", continuó altiva la ex de Mauro Icardi, y acto seguido lanzó otra chicana referida al futbolista y su actual pareja, Eugenia China Suárez.

"Quiero saber: '¿Le llega un sobre del exterior?' Tengo muchas cosas para preguntarle", concluyó entonces la rubia dejando entrever que durante las semanas que Ventura dure en la competencia hablarán de toda su vida y sus incontables escándalos familiares.

Vero Lozano, Luis Ventura y Wanda Nara - captura Telefe

Wanda Nara y Verónica Lozano anunciaron las lista de famosos que participarán en MasterChef Celebrity

La espera terminó. Este jueves, al término del duelo entre la Selección Argentina y Venezuela en las Eliminatorias Sudamericanas, Telefe usó el prime time para lanzar una de sus apuestas más fuertes para el último trimestre del año: la nueva edición de MasterChef Celebrity. Wanda Nara, junto a Verónica Lozano, fueron las encargadas de presentar oficialmente a las figuras que competirán en el reality culinario.

Las conductoras fueron sacando bolas numeradas y con cada número revelaron los nombres de las figuras que se sumarán al certamen. Cuando Lozano sacó el número 12, anunció que Pablo Lescano, de Damas Gratis, se pondrá el delantal. Luego, con el número 21, se confirmó la participación de Evangelina Anderson.

El número 15 trajo consigo el nombre de Alex Pelao, el influencer que arrasa en TikTok con sus videos virales. También se sumará Valentina Cervantes, pareja del campeón del mundo Enzo Fernández, quien debutará en la televisión argentina.

Con el número 14, Wanda y Vero anunciaron a Luis Ventura, que se animará a mostrar sus habilidades en la cocina. A él se suman Sofi Martínez, periodista deportiva; la cantante La Joaqui; el tenista Diego “Peque” Schwartzman; y la influencer Momi Giardina.

Pero la sorpresa más comentada llegó con el número 10: Wanda Nara reveló que su ex, Maxi López, será parte del certamen. A continuación, se sumaron más nombres al listado: Esteban Mirol, Emilia Attias, Andy Chango y Susana Roccasalvo.

La lista siguió creciendo con el exboxeador Jorge “Roña” Castro, el youtuber Ian Lucas, Marixa Balli y la actriz Eugenia Tobal, expareja de Nicolás Cabré.

Asimismo, también competirán el actor Agustín “Cachete” Sierra y el exfutbolista Claudio “Turco” Husaín. Y cuando faltaban anunciar los últimos cuatro nombres, Lozano y Wanda despidieron haciendo saber que se revelarán este viernes a lo largo de la programación de Telefe, completando así el plantel de figuras que buscarán conquistar al jurado con sus platos.