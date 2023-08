Se filtró un audio de Nora Colosimo desesperada por la relación de Mauro Icardi y Wanda Nara

Este viernes en A la tarde (América TV) dieron a conocer una material único. Un audio de la mamá de Wanda y Zaira, donde se la escucha desesperada por el vínculo entre su hija y Mauro Icardi.

"Es toda una violencia que le hace a ella. No podes encerrar y esconderle el pasaporte. Ella tenía un contrato, tenía que venir a laburar. Tuvo que llamar a la gente, quedó mal, y perdió el pasaje", dice Nora en esa grabación.

"Ahora le promete el oro y el moro. Le dice: 'vení, que no hay problema, me traes los chicos, van a la escuela y, vos cuando tenés que ir a trabajar, te vas'. No la va a dejar venir. Yo no duermo por esto. Esta pareja ya está quemada. No va más. Son tóxicos los dos. Si realmente hay amor, van a tener que ir a un psicológico", finaliza el audio.

Interna familiar feroz: la medida judicial que Wanda Nara le impuso a su padre, Andrés

La interna en la familia Nara está cada vez más feroz. Esta semana se conoció que Wanda Nara interpuso una medida judicial contra su padre, Andrés, que -en caso de incumplimiento- deberá abonar una multa por una suma millonaria.

Según contaron en A la tarde (América), la conductora de Telefe le puso un bozal legal a su padre y su pareja, Alicia Barbasola.

"Acaba de salir esta medida cautelar que, por medio de la ENACOM, el ente nacional de comunicaciones, obliga a Andrés Nara y Alicia Barbasola a no emitir palabra alguna, a no referirse a Wanda, mucho menos de su salud", anunció Diego Esteves.

El periodista indicó que la acción fue interpuesta por la mediática para proteger a sus hijos. "Según dice el documento es para preservar los derechos de los hijos de Wanda", remarcó.

Al finalizar, Diego Esteves reveló que el vínculo entre Wanda y Andrés se desgastó y no hay vuelta atrás. "Me aclaran que Wanda hace mucho tiempo no habla con su padre, desde la Navidad, que hubo un quiebre, un problema", concluyó.