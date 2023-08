El chat donde Nora Colosimo y Andrés Nara planeaban separar a Wanda Nara de Mauro Icardi

Y luego leyó ese mensaje que Nora le envió a Andrés, donde le pide que trate de convencer a su hija que no viaje a Turquía: “Dice ‘es que Wan está amenazada, es que ella lo quiere, pero también le tiene miedo. Le habla mal, la convence de que viaje, le hace creer que es lo mejor y después allá va a estar sola y yo estoy acá y ninguno vemos ni oímos lo que pasa. Él como bueno es el mejor, pero como malo tiene mucha maldad’”.

Y el papá de Zaira y Wanda, presente en el estudio, confirmó esa conversación: “En las parejas hay momentos. Es muy difícil, no sé de dónde sacaron eso... Sí, había muchas conversaciones, yo me ofrecí directamente y tuvimos una conversación. Yo mato y muero por cualquiera de mis hijas”.

"Hace unos meses no tengo buen vínculo con Nora. Yo siempre estuve presente y siempre me consultaba porque estuvimos mucho tiempo casados. Estuve ocho años y pico sin comunicación con Wanda", remarcó el empresario.

"Mauro tiene mucho más carácter del que se ve públicamente, yo siempre dije que Wanda le tenía miedo y ella se enoja", amplió Yanina Latorre.

"Yo hablé con Wanda, la veía nerviosa a ella y me preocupaba. Había conversaciones de pareja íntimas y quería ver hasta qué punto el problema. Se ve que había conflictos internos", reconoció Andrés.

Y sentenció: "No nos llevamos con Mauro, es mi personalidad y no voy a cambiar jamás y él tampoco, es un ida y vuelta".

Alicia Barbasola hizo una explosiva revelación sobre la mamá de Wanda y Zaira Nara: "Le mandaba chats subidos de tono a..."

Alicia Barbasola se casó con Andrés Nara en febrero de este año y el lunes en su visita al ciclo LAM, América Tv, la esposa del padre de Wanda y Zaira reveló que Nora Colosimo, madre de sus hijas, le envió hasta hace poco tiempo mensajes subidos de tono a su marido.

Alicia contó además que le habían pedido que se tomara licencia en la clínica en la que trabaja y dejé entrever que Nora podía tener algo que ver con esta decisión ya que conocía a alguien de esa clínica.

Ángel De Brito le preguntó qué le podía molestar a la ex de Andrés si ya había pasado mucho tiempo de la separación de ellos y ahí la actriz reveló un dato tremendo.

"En diciembre ya salía con Andrés y Nora le mandaba chas subidos de tono de amor. Yo de todo lo que hablo, tengo pruebas. Pero son cosas delicadas, prefiero mostrártelo en off", dijo Alicia.

Barbasola comentó que Andrés les mostró esos mensajes subidos de tono y le consultó: "¿Qué hago ante esta situación?". El conductor se acercó al instante su lado para poder corroborar él esos chats comprometedores.

Y dio detalles de uno de sus mensajes: "Una vez Andrés le arregló un auto y Nora le escribió: 'No solo me acuerdo de vos cuando se me rompe un auto, también me acuerdo cuando...'" e hizo una gesto dando a entender que le recordaba los momentos sexuales que tenían como pareja.