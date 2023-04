Se filtró un audio que podría ser clave en la denuncia de Lucas Benvenuto contra Jey Mammon

En Socios del espectáculo (El Trece), Rodrigo Lussich y Adrián Pallares compartieron ese mensaje, que podría ser esclarecedor del caso. En la grabación, el joven le expresa al humorista sus ganas de verlo.

“No quiero ir directamente, me interesa verte. Estamos acostumbrados a esto. Creo que por eso nos pasa lo que nos pasa mutuamente y nos entendemos”, le dice en el audio.

“Nada Jey, te quiero ver amantes. Te quiero llenar de besos. Te quiero hacer el amor. Quiero que me des mi cadenita. Quiero verte”, agrega Lucas en la grabación.

En el programa de El Trece también mostraron una conversación, en la cual el joven le dice que ya no tiene la misma edad que tenía cuando se conocieron. “Ya no tengo 16 años como cuando me conociste. Cambió todo bonito. Tengo 23”, advierte.

Así fue el regreso de Jey Mammon a la Argentina: "Volví para dejar en claro cuál es la verdad"

Hace unos días, Jey Mammon viajó a Madrid, en medio del revuelo por la denuncia de Lucas Benvenuto. El conductor y humorista expresó que necesitaba irse para relajarse y desconectarse.

Este lunes, el cómico llegó a Ezeiza y habló con Desayuno Americano. "Me fui a descansar unos días. Volví para ordenarme un poco, establecer lo que tenga que hacer y dejar en claro cuál es mi verdad", afirmó en diálogo con el programa de Pamela David.

"Esta es una acusación falsa. Un hecho que no ocurrió", agregó en referencia a la denuncia de Lucas Benvenuto, el joven que mantuvo una relación con él cuando era menor de edad.

Jey comentó que, durante su estadía en Madrid, le llegó que en algunos medios dijeron que se había exiliado en España para evitar la repercusión del caso. "No me escapé del país. Estuve de vacaciones. Fui a descansar y ver a amigo. Acá estoy. Y ahora me voy a mi casa", aclaró al respecto.

Por último, el conductor remarcó que buscará defenderse de las acusaciones en su contra, pese a que no existe una causa abierta. "No tengo abogado porque no tengo causa, pero voy a demostrar mi inocencia", sentenció.