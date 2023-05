Se filtró un tremendo audio que Ricky Diotto le envió a María Fernanda Callejón: "Tomalo como una amenaza"

Embed

“Lo que hiciste de salir a decir todo lo que dijiste de mí es una barbaridad. Porque yo todas las cosas que hicimos las consulté con vos. Me desviví por vos”, asegura Diotto en esa grabación.

“En 12 años no te pedí que trabajaras, te pedí que estuvieras tranquila en casa. Te di una vida de millonaria. Hoy andás en una camioneta que es mía, vivís en una casa que es mía. No sé cómo te da la cara para decir las cosas que dijiste”, continúa.

En otra parte del audio, Diotto hace referencia a los dichos de Callejón en Infobae. “Me desviví por vos y por nuestra familia, dejé de lado mi sueño de ser músico y de ser un cantante para trabajar de sol a sol y que estés tranquila y venís a decir que te traté como un mueble. Sos una sinvergüenza”.

“Si quedaba un poquito de resquemor de no vender la casa -por Giovanna no por vos-, después de esto voy con los tapones de punta, a vender la casa y la camioneta y que devuelvas todo lo que me corresponde porque sos una sinvergüenza”, insiste en el mensaje de voz.

“Pasale el audio a los medios o a quien quieras. Y te pido una última cosa: no hables más de mí, porque vos y yo tenemos muchos secretos y sabés muy bien de lo que te estoy hablando. Tomalo como una amenaza. Si volvés a hablar de mí en los medios, me voy a encargar de que todo el mundo se entere realmente de quién sos”, afirma.

Y por último, dice: “A mí no me rompas más los hue..., hablá de tu carrera, del negro ese con el que salís, de cómo cogés con el negro, de si el negro tiene la pija grande o la pija chica. Te lo pedí de 100 maneras que no hablaras más de mí”.

María Fernanda Callejón

Sandra, la hermana de María Fernanda Callejón, habló en A la tarde

En una nota con A la tarde (América TV), Sandra Callejón se metió de lleno en la separación de su hermana, María Fernanda, y Ricky Diotto. "Me sorprende que no se puedan poner de acuerdo. Esto se podría resolver de otra forma", aseguró.

Según su postura, la actriz y su ex deberían bajar el nivel de conflicto. "Acá no hay millones. Los dos son laburantes. Viven para darle lo mejor a su hija. Espero que no se metan los de afuera y puedan llegar a un acuerdo", añadió.

Al finalizar, Sandra remarcó que comprende que es un momento de mucha furia y espera que logren volver a entenderse. "Están los dos dolidos por cada proceder de cada uno. Y lo que sé es que Fernanda no está bien con todo esto", cerró.