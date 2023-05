Fuerte embestida judicial de Ricky Diotto contra María Fernanda Callejón: "La denuncia es por..."

Embed

"Me hablan de una extorsión. Me dicen que María Fernanda Callejón sería denunciada por parte de Ricky Diotto por extorsión", anunció el panelista del programa de Karina Mazzocco.

Esteves detalló cuál es el fundamento del ex de la actriz para evaluar tomar ese camino. "Ella lo denunciaría por maltrato, abuso psicológico y deuda de la cuota alimentaria. Para no denunciarlo quiere que él le firme la entrega de la casa y la camioneta", añadió.

El periodista advirtió que Diotto, a su favor, asegura haber abonado más dinero del fijado por la Justicia para los cuidados de la hija que tiene en común. "Él pagó siempre todo de más. El juzgado fijó una suma por la cuota alimentaria, como ella no pagaba el colegio ni la obra social, él decidió cubrir esos gastos, excediendo la cuota suma preestablecida", concluyó.

diotto callejon.jpg

Sandra, la hermana de María Fernanda Callejón, habló en A la tarde

En una nota con A la tarde (América TV), Sandra Callejón se metió de lleno en la separación de su hermana, María Fernanda, y Ricky Diotto. "Me sorprende que no se puedan poner de acuerdo. Esto se podría resolver de otra forma", aseguró.

Según su postura, la actriz y su ex deberían bajar el nivel de conflicto. "Acá no hay millones. Los dos son laburantes. Viven para darle lo mejor a su hija. Espero que no se metan los de afuera y puedan llegar a un acuerdo", añadió.

Al finalizar, Sandra remarcó que comprende que es un momento de mucha furia y espera que logren volver a entenderse. "Están los dos dolidos por cada proceder de cada uno. Y lo que sé es que Fernanda no está bien con todo esto", cerró.