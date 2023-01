Se filtró un video del pasado de Julieta de Gran Hermano 2022

Embed

"Hola, soy Julieta Poggio. Me encanta actuar, hice cine, hice TV y voy los miércoles a teatro", decía Poggio en esa presentación.

La joven trabajó en la película Papá por un día, que hizo junto a Nicolás Cabré, y fue parte dele elenco de Consentidos, la tira juvenil que se emitió por El Trece en 2010.

julieta poggio.jpg

Gran Hermano 2022: el inesperado problema en la casa, que preocupa a todos los participantes

La casa de Gran Hermano 2022 tiene 2300 metros cuadrados en total, con un jardín de 300 m² con pileta, sauna y parrilla, realizada con materiales nobles y colores cálidos y un estilo moderno.

Está en el barrio de Martínez, provincia de Buenos Aires. Es un lugar muy cómodo y bien equipado para la convivencia de los participantes. Sin embargo, en las últimas horas, los chicos se llevaron una sorpresa: ¡se quedaron sin agua!

Embed

Al parecer, la casa tiene problemas de presión en las cañerías, lo que hace que falte agua en ciertas horas del día. Anoche, Romina fue la primera en darse cuenta del inconveniente.

"No hay agua. Y parece que hasta mañana no va a haber agua", comentó la ex diputada, preocupada porque no podía lavar los platos.

Romina fue al confesionario y avisó del inconveniente. "Está todo sucio. ¿No nos van a dar agua?", se quejó la ex pareja de Walter Festa luego de hablar con la producción.