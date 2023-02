Se filtró un video del pasado de Marcos de Gran Hermano 2022

Embed

“Es el mismo pasito que hace en Gran Hermano, es el de siempre”, "El flow que maneja el primo, tiene las mismas vibras que ahora”, “Me encanta que sea súper genuino. Es adorable por donde se lo mire”, fueron algunos de los comentarios que generó el video.

En su presentación para Gran Hermano, Marcos contó que vivió un tiempo en México, donde trabajó como modelo, luego regreso a Salta y comenzó a estudiar abogacía.

“No me interesa lo que los demás piensen de mí. Yo vivo para mí. Soy muy auténtico: al que le gusta, bien, y al que no, también”, afirmó, tajante, en el casting para entrar al reality.

Marcos

Gran Hermano 2022: la drástica decisión de Romina en la cena de nominados con Alfa y La Tora

Este sábado, Romina Uhrig, Lucila Villar y Walter Santiago tuvieron la cena de nominados en la casa de Gran Hermano 2022. La comida se dio en medio de un clima de tensión, por el enfrentamiento entre Alfa y la ex diputada.

Para evitar confrontar con el más veterano de la casa, la ex mujer de Walter Festa tomó la decisión de no dirigirle la palabra. Se mantuvo en silencio y prácticamente no hizo comentarios en la mesa.

El enfrentamiento entre Romina y Alfa nació hace unos días luego de una fuerte pelea. El hombre de Tigre le dijo que no era bien visto en el afuera que esté siempre con la foto de sus hijas.

La ex diputada consideró ese comentario como algo sumamente ofensivo y, desde ese momento, se terminó la buena relación. "Se metió con mis hijas... cuando yo lo banqué un montón de veces", expresó luego del cruce con el polémico participante.