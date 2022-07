Se filtró un video íntimo de Marcelo Tinelli llorando

“No sé, qué sé yo. El día, también es martes, hay neblina, no sé... Me pegó, no estoy bien”, confesó Marcelo ante los ojos de su hijas.

La joven que lo grabó en la intimidad de su casa en el momento de más sensibilidad de su padre, publicó sobre el video: “Le pegó duro el martes a Marcelo Tinelli”.

Pero, es todo un chiste de su hija, ya que se debe a un filtro de instagram que lo hace parecer como si llorara. De todo modo, vale recordar que el conductor de 62 años atraviesa un año difícil: hace pocos meses de haber terminado su relación con Guillermina Valdés, luego de varios años y un hijo en común. Y, además renunció como presidente de San Lorenzo tras una sumatoria de malos resultados.

El video del guiño de Marcelo Tinelli a Adrián Suar antes de su regreso a la televisión

Marcelo Tinelli decidió despejarse antes de su regreso a la televisión y eligió ir la obra que protagonizan Adrián Suar y Diego Peretti, Inmaduros.

Con la dirección del genial Mauricio Dayub, completan el elenco de Inmaduros Patricia Echegoyen, Fernanda Metilli, Jéssica Abouchain, Carla Padolfi y la voz en off de Andrea Politti.

Recordemos que Marcelo Tinelli está por regresar a la televisión con un nuevo formato y cuenta con el apoyo absoluto de Adrián Suar.

La exitosa comedia trata sobre Alfi (Adrián Suar) y Fideo (Diego Peretti) que son amigos de toda la vida. No pueden ser más diferentes: Alfi es un publicista, separado y con un hijo al que apenas ve, que rehúye de cualquier compromiso afectivo, a excepción de Alexa..., su casa inteligente. Fideo, en cambio, es un psiquiatra muy conservador en sus costumbres y afectos, casado hace más de 25 años con su primera novia.