Se filtró una foto de El Conejo con otra mujer y lo acusan de haberle sido infiel a Coti

La imagen en cuestión no tardó en filtrarse en las redes sociales. Un usuario en Twitter subió la foto a su perfil con un mensaje polémico: "¿Qué onda el Cone? ¿Se puso botox o ayer le mordieron los labios en el boliche?".

Coti se enteró de la existencia de ese material y se tomó el tema con humor. "Bueno, dejen de delirar", expresó la correntina, que rápidamente recibió cientos de reacciones.

"Si, hermana. Fingí demencia, creer es crear", "Constanza, por favor, que él se salve el c... solito", "Nunca hay que escupir para arriba", "Tanto que te burlás de Julieta y te están saliendo los cuernos a vos también ajjajaja", "No hay peor ciego que el que no quiere ver", fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la ex GH.

El drama de Alfa de Gran Hermano 2022, que lo llevó a dejar su casa

A poco de haber sido eliminado de Gran Hermano 2022, Walter Alfa Santiago enfrenta un enorme problema en su casa. Según contó en el programa de Georgina Barbarossa, A la Barbarossa, tiene que resolver un inconveniente inesperado.

"Le cortaron la luz", reveló Pía Shaw en el ciclo de Telefe. "¿Una de las tantas personas afectadas por los cortes de luz?", indagó Robertito Funes. "No, es porque no pagó", precisó la panelista.

Ante la información, Alfa se encargó de aclarar qué fue lo que pasó. "Yo dejé todo preparado para que se hagan todos los pagos, pero las boletas de luz no se pagaron. El miércoles voy a tener que ir y pagar todo", detalló.

Cuando le preguntaron dónde se estaba quedando, el hombre de Tigre se mostró enigmático. "No puedo dar mi domicilio", bromeó el ex participante de Gran Hermano 2022.