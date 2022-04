La esposa de Marcelo Gallardo explotó tras los rumores de romance del DT con Alina Moine

Embed

Enseguida, Luli Fernández sumó información y contó que habló con la periodista. “Ella me dijo que no viajó a Salta, que esa era Josefina y otro hombre que es íntimo amigo de Gallardo, pero ese fue el pie para que hablara de su propio vínculo… Yo no soy clandestina”, fueron las palabras que le dijo la conductora.

“Cuando le pregunté si estaba de novia, me dejó de contestar… Raro. Ahí fui a otra fuente, un amigo cercano a Marcelo, que me dijo, textual: ‘Están de novios y se aman profundamente’”, reveló la panelista.

Y agregó: “Marcelo Gallardo y su ex se separaron hace años y ahora arrancó con Alina un vínculo ultra sólido y de familia ensamblada”.

La reacción de la esposa de Marcelo Gallardo

Geraldine La Rosa, esposa de Marcelo Gallardo, estalló cuando se enteró del rumor de romance entre el DT y la periodista.

Según contó Karina Iavícoli en Socios del espectáculos, la mujer del técnico se comunicó con ella mientras estaban al aire en el ciclo de El Trece.

"Me llamó en vivo. Me dijo que está en el Sur con uno de los hijos que juega al fútbol, que viajó con un amigo y no tiene novio", comenzó diciendo la panelista.

"Marcelo Gallardo se estaba comunicando con ella y se quedó a cargo del resto de los hijos que tienen en común y lo que dice Geraldine es que a Marcelo 'lo quieren destruir'", continuó Iavícoli.

La panelista citó textuales que recibió de la mujer de Gallardo. "No soportan ver que sea un número 1. Este es un plan sistemático desde hace muchos años para bajarlo del lugar dónde está", fueron las palabras de la esposa del ex jugador.

Finalmente, según Iavícoli, Geraldine asegura que aún sigue siendo la pareja del DT de River. "Y ella dice que sigue con Marcelo", concluyó la periodista.