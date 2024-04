El tremendo pedido de Alfa a la producción de Gran Hermano sobre Catalina tras recibir el alta

"Emma (Vich) es un buen tipo, la próxima semana hay que sacar a Cata. La producción debería sacarla porque tiró muchísima información, esta superó todos los límites, les pido que vean la conversación del baño", precisó Alfa.

E insistió en que la médica pediatra sea expulsada de la casa por infringir las reglas y dar información del exterior: "Si las reglas son parejas para todos tendrían que llamar y decirle que abandone la casa y me encantaría ver la cara que pone".

"Sigan apoyando a Furia, es la única genuina que queda en la casa", pidió Alfa a los televidentes del reality bancando a full a Juliana Scaglione.

Y además aclaró sobre el polémico momento con Federico Manzana Farías donde le dio una cachetada y fue centro de muchas críticas: "En ningún momento le pegué a Manzana, estábamos jugando", se defendió.

Julieta Poggio durísima con Alfa por pegarle a Manzana en Gran Hermano: "No tiene cura"

Unos minutos antes de que se mostrara la salida de Alfa de la casa de Gran Hermano, Telefe, tras el violento accionar con Federico “Manzana” Farías y sus fuertes cruces con Catalina Gorostidi, Julieta Poggio lo criticó duramente en una nota con PrimiciasYa.

"Muy feo lo que hizo Alfa con Manzana, fue el límite que no había que pasar. A Alfa no le importa nada, él es así. No tiene cura, ¡perdón Alfa!", arrojó la actriz sobre el violento episodio en diálogo con este portal, en medio de la inauguración de la Sala Vip del casino del Hipódromo de Palermo.

Por otro lado, destacó quién es su jugadora preferida: "Furia es la verdadera protagonista, todo pasa alrededor de ella. La veo en la final, aún no se con quiénes, falta mucho, pero ella llega a la final", aseguró.

Al ser consultada sobre cuándo ingresaría a la casa de Gran Hermano, dijo: "Me gustaría ingresar en la final. Me gustaría entrar para darle unos consejos en esa última semana que es muy movilizante todo lo que se siente en ese momento al ser muy poquitos". Y por último aclaró: "Pero no me quedaría a dormir, es una experiencia que ya viví. Entraría a visitarlos por unas horas".