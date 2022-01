Se hizo la paz entre Alejandro Fantino y Rodolfo De Paoli

La pelea de Alejandro Fantino (actual conductor de Intratables, América Tv) tuvo su momento más duro cuando en 2018 ambos relatores hicieron públicas sus diferencias.

image.png Alejandro Fantino en Intratables.

"Un abrazo enorme a Alejandro Fantino, que siempre es tan elogioso conmigo", fue la frase que esbozó en plena transmisión de un amistoso de la selección argentina Rodolfo De Paoli.

En su programa en Radio La Red (ambos periodistas trabajaban para la misma emisora), Fantino, fiel a su estilo, contraatacó y no dudó en disparar contra De Paoli.

"¿Está mal que diga que no me gusta cómo relatás? ¿Qué estoy, escupiendo la Virgen de Luján, blasfemando a Alá? Decir que no me gusta cómo relatás De Paoli… No me gusta cómo relatás. Vos podés tener todo el derecho del mundo a decir que soy un desastre por cómo entrevisto, que interrumpo mis entrevistas, que soy malo conduciendo programas de radio, lo que quieras decir", inició su descargo Alejandro Fantino.

"Si querés ahondo un poco más en detalles, ni siquiera voy a usar ironías. No me gusta cómo relatás. Me parecés un relator medio pelo. Pipi Novello relata mejor que vos, Walter Nelson relata mejor que vos, es una idea mía. Sos un buen relator pero no sos mejor de los que escucho habitualmente", puntualizó.

"Esto no te tendría que caer mal, es una opinión mía y tenés todo el derecho del mundo a decir que Fantino es un desastre. Puede ser. Es más, todo el tiempo se me critica. Si jugás esa liga tenés que bancar que a alguno no le guste cómo laburás", concluyó Fantino.

Sin embargo, tres años después, con un Alejandro Fantino lejos del mundo del relato y afianzado en la conducción en América Tv y Espn, decidió ponerle punto final a esa vieja rencilla.

image.png Rodolfo De Paoli consiguió el ascenso a la primera división con Barracas Central.

"Tesis número 11 de Karl Marx sobre Feuerbach, dice: ´Hasta ahora, los filósofos o la filosofía se ha encargado de interpretar el mundo, es momento de cambiarlo. ¿Es Rodo de Paoli cuando abandona la idealidad de la cabina de transmisión y se pone a cambiar el mundo en el barro de la historia? Yo creo que sí, por eso lo banco a Rodo de Paoli, esto no tiene ninguna connotación política, es filosófica", agregó en sus stories.

Recordemos que pese a poner en duda su continuidad, Rodolfo De Paoli se volcó de lleno al mundo del fútbol como DT y logró el ascenso con Barracas Central.

"Cierro diciendo esto: Rodo de Paoli baja de la comodidad del periodismo deportivo al barro de la historia. Transforma a su manera la historia futbolística, no la interpreta más, no está en la comodidad del idealismo filosófico, idealismo periodístico de ´este jugó bien, aquel está jugando mal´. Rodo de Paoli baja al barro, se materializa. Rodo de Paoli es para mi con esta tesis número 11 de Marx, se trata de cambiar el mundo y no solo de interpretarlo, Rodo, te banco, no aflojes", finalizó.