"¿Se lo robaste?": el notero de LAM incomodó a una ganadora del Martín Fierro 2023

“Por más que nos parezcas una periodista excelente nos parece injusto que lo hayas ganado vos con lo que representa Yanina en el panelismo”, disparó Sposato sin dudar ni una de sus palabras frente a la locutora e histórica movilera radial.

Sorprendida ante semejante sincericidio en medio del bullicio de la fiesta, Di Lenarda atinó a decir: “La verdad es que me dejas sin palabras porque vengo festejando desde hace unos minutos y la iba a buscar a Yanina y lo compartí con Sol. ¿Te parece injusto de verdad?”.

Claro que el ida y vuelta no quedó allí, dado que el cronista de LAM justificó detalladamente sus palabras: “Me parece que vos sos una excelente periodista y que quizá lo merecés como ‘Labor periodística’ pero como panelista Yanina está lejos primera en la TV, pero es una opinión personal”.

“Me encanta y se lo reconocí en privado y lo hago ahora en LAM, pero no me gusta la palabra ‘injusto’. Yo laburo hace millones de años y estoy haciendo trabajo periodístico en un panel. Vos podés pensar que se lo merecía ella, y yo también le dije que es la reina de las panelistas, pero es un premio, lo estoy disfrutando, y no voy a pedir disculpas o perdón porque me lo dieron”, reaccionó entonces la flamante ganadora del premio Martín Fierro a la mejor panelista.

“¿No robaste nada?” fue por más Sposato convencido de la honestidad de su planteo, a lo que Mariel ya visiblemente incómoda aseguró “Para nada”.

Fue entonces cuando el cronista de Ángel de Brito le recordó que Yanina Latorre marca agenda con su información casi a diario, a lo que Di Lenarda aseguró: “Ella marca la agenda de espectáculos. Yo puedo marcar la mía. No es que no marco la agenda. Cada una lo hace desde su lugar”, al tiempo que Sposato volvió a recordarle “No tanto como Yanina”, concluyedo así la entrevista.