¡Se pudrió! Pincoya explotó en vivo y dejó a Gran Hermano expuesto ante todos

Acto seguido, decidió quitarse el suyo, desafiando abiertamente las reglas del programa.

Minutos después, la voz de Gran Hermano intervino y pidió a todos los jugadores que se colocaran los micrófonos. Pero lejos de calmarse, Pincoya continuó con su reclamo: “Nombres, nombres”, exigió, y agregó con firmeza: “La cosa tiene que ser justa”.

Cuando finalmente vio que Solange se acomodaba el dispositivo, volvió a apuntar contra el supuesto favoritismo: “Ahora sí. Igual eres mala onda porque solo me nombras a mí, a la mujer no la nombras. ¿Por qué no la nombras? Qué raro”.

El episodio dejó en evidencia un clima cada vez más tenso dentro de la casa y reavivó el debate sobre la transparencia en las decisiones del reality.

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Quién es Pincoya, la chilena que desembarcó en Gran Hermano Argentina

Pincoya, cuyo nombre real es Jennifer Galvarini, es una de las participantes más populares que surgieron de Gran Hermano Chile. Nacida en Chiloé, en el sur del país, antes de ingresar al reality trabajaba como cuidadora de adultos mayores. Su apodo proviene de la mitología chilota, donde “La Pincoya” es una figura ligada al mar, algo que conecta con su identidad y su forma de ser.

Dentro de la casa se destacó rápidamente por su personalidad fuerte, directa y sin filtro. Supo ganarse el cariño del público por su autenticidad, pero también protagonizó varios cruces y momentos de tensión que la volvieron una figura muy comentada tanto dentro como fuera del programa.

En cuanto a su vínculo con Gran Hermano Argentina, Pincoya no ingresó como participante oficial del reality local. Su presencia o mención en esta edición tiene que ver con su popularidad en la región tras su paso por la versión chilena. Gracias a su fuerte impacto mediático y su gran cantidad de seguidores, se convirtió en una figura conocida en toda Latinoamérica con miles de visitas y repercusión en redes.

Su perfil combina carisma, polémica y espontaneidad, tres ingredientes que la transformaron en un personaje ideal para el mundo Gran Hermano.