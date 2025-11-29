A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¿Internas?

Eugenia Tobal celebró sus 50 años con una megafiesta: el frío gesto de Wanda Nara que llamó la atención

Eugenia Tobal tiró la casa por la ventana para festejar su cumpleaños y varios de sus compañeros del certamen culinario se hicieron presentes para acompañarla en una noche llena de risas, brindis y complicidad. ¿Qué pasó con Wanda Nara?

29 nov 2025, 19:35
Eugenia Tobal celebró sus 50 años con una megafiesta: el frío gesto de Wanda Nara que llamó la atención
Eugenia Tobal celebró sus 50 años con una megafiesta: el frío gesto de Wanda Nara que llamó la atención

Eugenia Tobal celebró sus 50 años con una megafiesta: el frío gesto de Wanda Nara que llamó la atención

Eugenia Tobal celebró sus 50 años por adelantado y varios participantes de MasterChef Celebrity (Telefe) se sumaron a la fiesta para acompañarla en un momento tan especial. Sin embargo, hubo una ausencia que no pasó desapercibida: Wanda Nara no estuvo presente, y las miradas rápidamente apuntaron a ese detalle.

El equipo se muestra cada vez más unido: viven cada grabación y cada encuentro fuera de cámara como si fueran un grupo de viaje de egresados, riéndose, compartiendo anécdotas y moviéndose con la familiaridad de quienes se conocen desde siempre.

Leé también

Los explosivos detalles de la salida de Eugenia Tobal de MasterChef Celebrity: "El grupo..."

Los explosivos detalles de la salida de Eugenia Tobal de MasterChef Celebrity: El grupo...
Cumpleaños Eugenia Tobal

Por eso, cuando llegó el cumpleaños de la actriz, no sorprendió que muchos de ellos estuvieran ahí, presentes y fieles, acompañándola en una noche que se sintió más como una celebración entre amigos que como un simple evento social.

En sus redes, la actriz compartió una serie de postales que retratan la intimidad del festejo: risas, brindis y abrazos con Evangelina Anderson, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, el Chino Leunis, Maxi López y el Turco Husaín, entre otros. Eso si, llamó la atención que la conductora no estuviera, tal cual pasó con la juntada que organizaron en lo de La Joaqui días atrás.

Embed

Se desconocen los motivos por los que la empresaria decidió ausentarse. Si nos guiamos por lo que mencionó la pareja de Luck Ra, Nara estaría atravesando semanas de mucho trabajo, lo que le habría impedido acompañar a los participantes en este tipo de encuentros.

Por qué Wanda Nara no fue a lo de La Joaqui

A casi un mes del estallido mediático con Wanda Nara —cuando trascendió que la cantante le habría gritado desde el balcón a la conductora por Valu Cervantes—, La Joaqui finalmente decidió hablar del tema y aportar algo de claridad a una tensión que fue creciendo tanto en redes como en los pasillos de MasterChef Celebrity (Telefe).

Lejos de esquivar la polémica, la artista habló de cómo quedó la relación con la conductora, un vínculo que se fue enrareciendo desde aquella reunión que organizó para los ex participantes y a la que Wanda no asistió, lo que alimentó todo tipo de conjeturas.

En diálogo con SQP (América TV), La Joaqui desactivó rumores y justificó la ausencia de la empresaria. "Wanda está trabajando todo el día chicos, no tiene tiempo de venir a nuestras juntadas", señaló sobre el encuentro al que solo faltó Nara.

También remarcó que su casa sigue siendo un punto de encuentro abierto para todos, aunque cada uno maneja tiempos distintos: "Estamos siempre todos invitados. Pero estamos todos a distinto ritmo, Wanda está con las bikinis. Eso lleva tiempo".

Y antes de retirarse junto a Luck Ra en su camioneta, dejó una frase que marcó su postura frente al conflicto: "Yo no grito. Ustedes saben que soy una piba educada. Digo lo que pienso".

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Eugenia Tobal Wanda Nara

Lo más visto