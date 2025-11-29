Eugenia Tobal celebró sus 50 años con una megafiesta: el frío gesto de Wanda Nara que llamó la atención

Embed

Se desconocen los motivos por los que la empresaria decidió ausentarse. Si nos guiamos por lo que mencionó la pareja de Luck Ra, Nara estaría atravesando semanas de mucho trabajo, lo que le habría impedido acompañar a los participantes en este tipo de encuentros.

Por qué Wanda Nara no fue a lo de La Joaqui

A casi un mes del estallido mediático con Wanda Nara —cuando trascendió que la cantante le habría gritado desde el balcón a la conductora por Valu Cervantes—, La Joaqui finalmente decidió hablar del tema y aportar algo de claridad a una tensión que fue creciendo tanto en redes como en los pasillos de MasterChef Celebrity (Telefe).

Lejos de esquivar la polémica, la artista habló de cómo quedó la relación con la conductora, un vínculo que se fue enrareciendo desde aquella reunión que organizó para los ex participantes y a la que Wanda no asistió, lo que alimentó todo tipo de conjeturas.

En diálogo con SQP (América TV), La Joaqui desactivó rumores y justificó la ausencia de la empresaria. "Wanda está trabajando todo el día chicos, no tiene tiempo de venir a nuestras juntadas", señaló sobre el encuentro al que solo faltó Nara.

También remarcó que su casa sigue siendo un punto de encuentro abierto para todos, aunque cada uno maneja tiempos distintos: "Estamos siempre todos invitados. Pero estamos todos a distinto ritmo, Wanda está con las bikinis. Eso lleva tiempo".

Y antes de retirarse junto a Luck Ra en su camioneta, dejó una frase que marcó su postura frente al conflicto: "Yo no grito. Ustedes saben que soy una piba educada. Digo lo que pienso".