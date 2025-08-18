Se separó Dai Fernández, señalada como la supuesta tercera en discordia entre Nico Vázquez y Gimena Accardi

Embed

El difícil momento de Nico Vázquez luego de separarse de Gimena Accardi

A pocos días de haber hecho pública su ruptura con Gimena Accardi, tras casi veinte años juntos, Nico Vázquez atravesó un momento difícil que no solo afectó su estado emocional.

El intérprete, que actualmente encabeza la obra teatral inspirada en Rocky, sufrió un accidente inesperado durante una función. En medio de una escena de boxeo, recibió un golpe real por parte de uno de sus colegas, lo que le provocó una lesión en la zona intercostal. Vázquez compartió lo sucedido en el programa LAM (América TV), donde le contó a Santiago Riva Roy cómo fue el incidente y por qué, a pesar del dolor, decidió seguir adelante con la presentación.

“Sufrí una lesión en el intercostal. Estoy dolorido. Me quise sacar la duda y, por suerte, puedo hacer la función y tenemos todo agotado”, explicó. Y agregó: "La pelea es muy real. Un mal golpe te puede lastimar, y bueno, tocó el domingo pasado. Lo empecé a sentir el lunes y martes".

Durante la entrevista, también habló sobre el proceso personal que está atravesando tras la separación de Gimena, con quien compartió 18 años de relación. Sin escándalos de por medio, Nico se mostró honesto y reflexivo: “Siento que fuimos una pareja exitosa en el amor. Hay que estar 18 años, es un montón de tiempo, amándose. Después es la vida, te encontrás o no, y hay que saber soltar”.

El artista comentó que conserva una buena relación con su ex pareja y que siguen comunicándose con frecuencia. Además, confesó que el proyecto teatral en el que está involucrado le está sirviendo como una vía para sanar emocionalmente.

“Creo que cada vez que vengo acá sano, la paso bien. Es el proyecto de mi vida y estoy muy feliz con ello”, sostuvo, visiblemente emocionado en diálogo con el cronista.